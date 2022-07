Comerç Figueres ha tirat endavant, el 14 de juliol, una nova acció de dinamització comercial, que ha tingut la Rambla com a epicentre de tota l’activitat. Des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, les parades, tant de productes com d’informació i serveis, han estat atenent els centenars de persones que en un moment o un altre del dia han passejat pel que s’ha denominat el MercaPromo, i on s'han trobat rebaixes, novetats, serveis, alimentació, botigues, entitats...