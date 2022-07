El Departament d’Ensenyament a partir d’aquest nou curs subvencionarà la mensualitat del P-2 a les famílies que matriculin els seus fills i filles només a les llars d’infants autoritzades per la Generalitat. En el cas de Figueres, les escoles bressols privades autoritzades són Narcís Monturiol i Sol Solet.

La Generalitat ha remarcat que només els alumnes matriculats durant el primer trimestre se’ls hi atorgarà l’ajuda de 800 euros, 1.600 euros per les famílies més vulnerables. L’únic requisit és que estiguin matriculats en un dels dos centres esmentats. «Això cal recalcar-ho molt perquè a Figueres hi ha molts centres que ofereixen els mateixos serveis que una llar d’infants sense tenir l’autorització del departament, només amb una llicència municipal i no compleixen amb els requisits que exigeix la normativa» assenyalen des dels centres autoritzats.

Les escoles bressols parlen obertament sobre aquest tema. El director del Narcís Monturiol, Pere Palomera, diu: «Creiem important que les famílies sàpiguen on deixen els seus fills/es. És bàsic que abans de decidir-se per una llar d’infants o un altre espai demanin el Codi del Centre. Només les que el tenen garanteixen que estan autoritzades per la Generalitat. Si no el tenen, no tindran dret a l’ajuda d’aquest nou finançament».

Només rebran aquesta ajuda els alumnes matriculats el primer trimestre del curs 2022-23, per tant, si una família, amb un nen o una nena nascuda l’any 2020, s’està plantejant portar-lo a la llar d’infants i es vol beneficiar d’aquesta subvenció, cal que reservi la plaça com més aviat millor. En el cas de fer la matrícula a partir de gener, no tindrà dret a aquesta bonificació. Des dels mateixos centres recorden que «a, més a més, si la mare té un contracte de treball de 20 o més hores setmanals té una ajuda que dona l’Estat de 1.000 euros a l’any (model 233). Aquesta ajuda la gestiona l’escola».

La directora del Sol, Solet, Marta Vilà ha volgut agrair a les institucions «que valorin la nostra tasca educativa, el nostre esforç i la nostra dedicació i la diferenciï d’aquests locals que no estan autoritzats, que ens fan una competència deslleial. No es pot comparar les despeses que tenim amb els costos que tenen els altres centres. Mantenir les nostres instal·lacions, que compleixen amb els requisits que exigeixen, té un cost molt elevat. Estem regulades quant a ràtios, espais, titulacions, currículum, projecte educatiu i tenim un munt d’obligacions que els altres no tenen, però per nosaltres la nostra prioritat és oferir el millor servei dintre la legalitat».

Amb aquesta subvenció, que ajuda a les famílies a reduir la quota mensual, «el Departament de la Generalitat ens reconeix juntament a les llars d’infants públiques com a únics centres educatius dins la primera etapa educativa Infantil. Amb aquesta ajuda la Generalitat de Catalunya pretén vetllar per una educació de qualitat pels més menuts» reiteren els centres.