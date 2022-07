Virgin Media O2, la companyia britànica participada al 50% per Telefónica i Liberty Global, estaria en converses per comprar TalkTalk, proveïdora de serveis de telecomunicacions al Regne Unit i valorada en aproximadament 3.000 milions de lliures (3.500 milions d’euros) incloent-hi deute, segons han avançat diversos mitjans britànics com Sky News.

La companyia fruit de la fusió de Telefónica i Liberty ha mantingut durant les últimes setmanes negociacions exploratòries per adquirir el proveïdor de telecomunicacions amb seu a Salford i, segons alguns mitjans, ja hauria presentat una oferta inicial, tot i que hi ha la possibilitat que no arribin a un acord. TalkTalk compta amb al voltant de 4,2 milions de clients, que s’unirien als 47 milions de Virgin Media O2 en cas que prosperés la transacció. Així, l’operació suposaria la unió del tercer i el quart proveïdor de banda ampla al Regne Unit, cosa que portaria a Virgin Media O2 a ser el segon proveïdor del mercat britànic, per davant de Sky i amb més possibilitats de competir directament amb British Telecom (BT). De fet, les accions d’aquesta operadora s’han desplomat aquest divendres un 8,12%, passant d’un preu de 190,2 lliures esterlines (223,57 euros), marcat al tancament de la sessió d’ahir, 174,75 lliures (205,4 euros).