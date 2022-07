El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista s’abaixarà aquest diumenge un 23,5% respecte a avui dissabte, fins als 228,13 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE).

Aquest preu per als clients del PVPC és el resultat de sumar el preu mitjà de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l’aplicació de l’’excepció ibèrica’ per posar un topall al preu del gas per a la generació d’electricitat. Així, en la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista –el denominat ‘pool’– se situa per a demà diumenge en 102,45 euros MWh, mentre que la compensació ascendeix a 125,68 euros MWh.

El preu màxim es registrarà a les 22.00 hores, amb 179,27 euros MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 69,05 euros MWh, es donarà a les 11.00 hores. En absència del mecanisme de l’’excepció ibèrica’ per frenar el preu del gas per a la generació d’electricitat, el preu de l’electricitat a Espanya hauria sigut de mitjana uns 239,58 euros MWh, cosa que suposa uns 11 euros MWh més car que el preu actual.

Aquests preus afecten els gairebé 11 milions de consumidors que tenen tarifa regulada a Espanya (PVPC). El preu de l’energia és una de les quatre parts del rebut, junt amb els càrrecs i els peatges (preus regulats) i els impostos. Si bé, en els últims mesos els càrrecs s’han reduït en un 60% i els impostos són mínim (l’IVA està en el 5%, en comptes del 21%, i l’Impost Especial de l’Electricitat en el 0,5%, en comptes del 5,11% habitual, a més el gravamen del 7% a la generació d’electricitat està suspès).