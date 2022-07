Mentre l’escalada de preus fuetejavala butxaca dels treballadors, la meitat de les empreses van veure com augmentaven els seus marges de benefici durant l’inici del 2022. És a dir, malgrat la pujada transversal de costos, guanyaven més amb la venda d’un producte durant el primer trimestre de l’any del que guanyaven en l’anterior. Així ho constata un informe del Banc d’Espanya publicat avui divendres, que també assenyala que els marges de les companyies van a l’alça, però encara estan per sota dels nivells previs a la pandèmia.

Durant els tres primers mesos del 2022 els preus van registrar una alça mitjana del 7,8%, atenent els registres de l’INE (ara la inflació ha continuat pujant i se situa en el 10,2%). I mentre l’IPC pujava, la meitat de les companyies traslladaven els augments de costos que els entraven d’una banda als preus que acabava pagant el client per l’altra. No només mantenint intacte el seu marge de benefici, sinó ampliant-lo. Una evidència que va en la mateixa direcció que un recent estudi de CCOO, que assenyala que el 83% de l’actual inflació s’explica per la persistència o l’augment dels beneficis empresarials, no per la tímida pujada de salaris.

Les dades analitzades pel Banc d’Espanya revelen que part de les companyies va aprofitar l’encariment generalitzat per apujar preus, si bé a elles no se’ls havia encarit tant l’operativa. I és que els analistes del supervisor bancari detecten que les empreses més dependents de les matèries primeres encarides o dels productes energètics són les que tenien un marge de beneficis més moderat.