La ciutat de Barcelona s’ha convertit en el principal motor del mercat immobiliari d’oficines a Espanya. La consultora CBRE assegura que l’any passat Barcelona va concentrar el 71% de totes les operacions, seguida per Madrid, amb el 28%. En total, el volum d’operacions va sumar un total de 1.682 milions d’euros, un 250% més que el 2020 i el 10% més que el 2019. El gran factor d’aquest dinamisme és l’oferta immobiliària del 22@ que ha permès incorporar al mercat actius de primera qualitat. Segons va afirmar aquest dimarts, Xavi Güell, director de l’oficina de CBRE Barcelona, el 40% de totes les operacions a Barcelona estan protagonitzades per empreses tecnològiques. Malgrat el dúmping fiscal de Madrid, Barcelona es referma com a principal pol d’atracció de noves empreses tecnològiques a jutjar per la demanda d’oficines.

Relacionades El sector inmobiliario registra su mejor momento desde el 2008