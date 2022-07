L'Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona han presentat avui el Figueres Meeting Point, una guia completa amb l'oferta turística de la ciutat i el seu entorn. D'aquesta manera, les persones que arriben a Figueres poden trobar agrupada tota l'oferta cultural, comercial, patrimonial i museística de la ciutat així com també les activitats que es poden realitzar a la comarca de l'Alt Empordà (natura, patrimoni romànic, esports...) o els productes de la terra com l'oli i el vi.

Aquesta guia és el resultat de la voluntat d'ordenar l'oferta turística de la ciutat, un dels objectius de l'estratègia de turisme. A la guia, es poden trobar els següents apartats: Descobreix Figueres, Dalí a Figueres, Altres museus de Figueres, Castell de Sant Ferran, Edificis històrics emblemàtics, itineraris culturals, gastronomia, festivals, fires, mercats, comerç i espais verds.

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha explicat que "era indispensable que les persones que arriben a la ciutat puguin tenir agrupat tot el que poden fer a Figueres, en una sola guia. D'aquesta manera els hi posem més fàcil per conèixer els atractius de la ciutat i de retruc, a la comarca de l'Alt Empordà".

El regidor de Turisme i Cultura, Alfons Martínez, ha destacat que "el Pla estratègic de Turisme 2019-2023 preveia que ens calia unificar i ordenar tota l'oferta i els recursos turístics de la ciutat però també del que poden fer els turistes a 10-15 minuts de distància de la ciutat. Per tant, el Meeting Point ens ha de ser molt útil per ordenar tota aquesta oferta i que Figueres continuï essent un punt de trobada cada cop més important".

Per la seva banda, el vicepresident segon del Patronat de Turisme Girona Costa Brava, Jordi Masquef, ha dit que "Figueres té un potencial turístic immens, amb capacitat per esdevenir una destinació turística urbana i cultural de primer ordre, i és feina de tots posar-ho en valor. Aquesta guia serà una eina molt útil i, per aquest motiu, des de la Diputació de Girona hem col·laborat molt gustosament en la seva edició".

En total s'han editat 20.000 exemplars que es podran trobar a l'Oficina de Turisme de Figueres i als apartaments i hotels de la ciutat (5.000 són el català i 15.000 en francès, castellà i anglès).