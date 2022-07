La plataforma de negociació de <strong>criptomonedes</strong> Celsius Network va anunciar aquest dimecres en un comunicat que s’ha declarat en fallida als Estats Units, l’últim episodi del delicat moment que travessen aquests productes financers, els preus dels quals s’han desplomat. Celsius Network, amb seu a Nova Jersey (EUA), té uns actius i deutes que oscil·len entre una àmplia forquilla de 1.000 milions a 10.000 milions de dòlars, com a conseqüència de l’alta volatilitat de les criptomonedes. La firma disposa únicament de 167 milions de dòlars de liquiditat per fer front als costos de la reestructuració amb què busca estabilitzar el seu negoci i poder sortir de la fallida.

El passat 13 de juny, la criptomoneda més popular, el bitcoin, es va desplomar un 15% després de conèixer-se que Celsius Network suspenia totes les transaccions entre clients i vetava la retirada de capitals a causa de les «condicions extremes» del mercat.

Des de fa mesos el mercat de les criptomonedes, que havia aconseguit rècords històrics durant la pandèmia, s’està desplomant, amb caigudes en picat del valor d’aquestes divises digitals. El bitcoin va tancar el primer semestre de l’any amb unes pèrdues de gairebé el 60% del seu valor, i la caiguda acumulada des dels màxims que va assolir el novembre passat, quan el bitcoin va fregar els 69.000 dòlars, va arribar al 72%.

Els analistes expliquen que la caiguda que registren les criptomonedes es deu a l’enduriment de les polítiques monetàries dels bancs centrals, amb el consegüent temor dels mercats a una recessió. També respon a les mesures adoptades per diverses empreses del sector davant la por d’un ‘criptohivern’ (un període prolongat de preus a la baixa), que han generat desconfiança entre els usuaris.

Al juny, Binance –la plataforma més utilitzada del món per comprar i vendre criptomonedes– va suspendre totes les retirades de bitcoin per un problema tècnic. Altres empreses del sector com Coinbase i Gemini van anunciar reduccions de plantilla del 10% i el 18%, respectivament, i van advertir de l’arribada d’un hivern per a les criptomonedes.