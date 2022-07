Jornada en vermell. L’Ibex 35 i la resta de borses europees han registrat aquest dijous forts descensos, en un context que segueix dominat per l’elevada inflació, el temor d’una recessió i la por creixent al fet que la temporada de resultats empresarials no tingui moltes sorpreses positives. Les previsions sobre el nivell general de preus presentades per la Comissió Europea van contribuir al desànim.

En aquest context, el selectiu espanyol s’ha deixat un 1,77% i ha marcat mínims de març, tot i que ha aconseguit salvar el nivell dels 7.800 punts, per poc. De fet, ha acabat la sessió en 7.804,3 punts. I, d’aquesta manera, encadena cinc sessions de retallades. Els bancs i les elèctriques, afectats pels impostos extraordinaris que va anunciar el president del Govern, Pedro Sánchez, van destacar entre els valors en caiguda, tot i que les pèrdues van ser més moderades que a les sessions anteriors. A l’Ibex, pràcticament tots els títols han acabat la jornada amb retrocessos. Acciona (-6,16%), PharmaMar (-5,27%) i Grifols (-5,13%) han sigut els valors que més han caigut a la sessió. En el costat positiu, en canvi, amb prou feines han aconseguit mantenir-se al territori dels guanys Aena (2,67%), IAG (1,52%), Cellnex (1,24%) i Siemens Gamesa (0,42%).