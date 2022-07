L’Ajuntament de Figueres va anunciar l’octubre de 2021 que presentava projectes per valor de 2,5 milions d’euros als fons europeus Next Generation, però fins avui encara no té cap resolució favorable. El govern, per respondre a les peticions de l’oposició, ha decidit crear una comissió informativa per fer seguiment i debatre sobre el tema. Espera que la primera resolució favorable sigui la d’una convocatòria per a promoure la mobilitat sostenible. I es prepara un projecte per a fons per a rehabilitar edificis municipals per al projecte per traslladar el menjador social i el banc dels aliments.

Roses té garantits 3 milions d’euros, Girona 3,5 més dels plans de sostenibilitat turística, 4,5 milions en mesures de descarbonització i 700.000 en un projecte de transformació digital; Olot un projecte del Parc Nou; i municipis més petits com Sant Joan de les Abadesses rebran fons per a un projecte museístic. És el que posava sobre la taula el regidor no adscrit, Carles Arbolí, per manifestar la preocupació que Figueres encara no hagi rebut cap resolució favorable. «Hi ha un degoteig, es van fent convocatòries i a figueres encara no ha donat resultats», diu Arbolí al govern.