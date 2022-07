Els consumidors espanyols compren cada vegada més productes de segona mà. En concret, un de cada tres confessen haver comprat alguna vegada un producte d’aquest tipus. Segons l’estudi Ecommerce On de Kantar Insights, que recull dades de 19 mercats, la sostenibilitat també està present quan parlem de comerç ‘online’ en forma de circuits de venda que fa uns quants anys eren molt minoritaris. A Espanya, un 34% dels compradors ‘online’ han comprat algun producte de segona mà en aquest canal, en què les categories principals són jocs, moda femenina i articles per a la llar. El fenomen Vinted, beneficiat per les compres de moda en cadenes ultrabarates com Shein, en què la devolució o no és possible o és massa farragosa, ha beneficiat la tendència de la segona mà. En electrònica, la mateixa Amazon ha descobert en la venda de productes condicionats una línia de negoci rendible.

La tendència no és només un fenomen espanyol. A escala mundial, Àsia lidera en compres de segona mà ‘online’, amb el Vietnam al capdavant, amb una taxa d’incidència del 62%. Corea, el Canadà i els EUA van al darrere d’altres països, però tot i així, un de cada cinc compradors de comerç electrònic està comprant activament articles de segona mà ‘online’. A Espanya, la compra de productes de segona mà a internet està liderada pels més joves (més del 40% de les persones de menys de 34 anys han comprat algun article de segona mà a través d’internet), però no es tracta d’una tendència vinculada a grups d’edat. Ja un 22% dels majors de 55 anys han adquirit productes de segona mà ‘online’. Cristina Pérez, directora de Commerce a Kantar Insights comenta: «Si bé hi ha un front obert que parla de l’elevada empremta mediambiental dels enviaments associats a la compra ‘online’, tenen una segona cara, i és les oportunitats que ofereixen aquest tipus de plataformes en termes d’economia circular que tan bé estan rebent els consumidors espanyols». Habitualment tendeix a pensar-se que la compra ‘online’ és territori dels grups d’edat més joves, però la realitat és que això és un estereotip. L’estudi Ecommerce On ens mostra com als EUA el 64% dels compradors ‘online’ tenen més de 45 anys, mentre que, per contra, a l’Aràbia Saudita aquesta mateixa xifra (64%) correspon als compradors ‘online’ de menys de 35 anys. A Espanya, un de cada dos compradors ‘online’ tenen més de 45 anys, amb grans variacions per categoria. Els col·lectius amb menor incidència de la compra ‘online’ són els dels extrems (menors de 25 i majors de 65, amb un 7% i un 6% respectivament). L’estudi mostra com, a més de les diferències sociodemogràfiques, també n’hi ha en referència al dispositiu utilitzat. El 58% de les compres a internet es fan amb el mòbil, i aquesta ràtio varia molt entre països, des del 77% del Japó fins al 7% d’Indonèsia. En el cas d’Espanya, el 44% de les compres ‘online’ es fan a través del mòbil, un percentatge bastant alineat, tot i que per sobre, amb el de França, el Regne Unit i Alemanya i una mica per sota del d’Itàlia.