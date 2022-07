Els treballadors del comerç van elevar els seus salaris una mitjana del 2% després de la clatellada de la pandèmia i la paralització parcial de l’activitat en alguns moments. Un estudi de la patronal del petit comerç Comertia-Coinsa sobre retribucions constata que els sous més baixos dels punts de venda dels membres de l’associació són els que han pujat més, com a conseqüència d’haver-se elevat el salari mínim interprofessional (SMI). En canvi, els més elevats en les mateixes posicions han reduït el seu salari mitjà en una tendència a la igualació de sous. Els responsables de botiga cobren una mitjana de 27.076 euros anuals (un 2,46% més que fa dos anys) mentre que un venedor va cobrar l’any passat 17.897 euros (1,76% més que fa dos anys). Un director d’una xarxa de botigues cobra una mitjana de 62.913 euros anuals (2,33%).

L’alta demanda de llocs de treball entorn del sector logístic ha elevat les retribucions en general, el mateix que en àrees de manteniment. Però les quanties dels salaris són relativament baixes, en un context en què «la majoria de les organitzacions han hagut d’ajustar les seves estructures i models organitzatius a les noves circumstàncies». L’informe considera que si es té en compte que l’IPC va pujar l’any passat el 7%, la pujada del 2% es pot considerar molt baixa. Però els autors de l’estudi consideren que «tot i que aquesta dada sembli dolenta per al sector, la realitat és que la pujada del 2% és similar a l’increment salarial del mercat durant el mateix període (que va ser més o menys del 2,5%), per la qual cosa s’ha mantingut la competitivitat salarial respecte del mercat».

A l’hora de preveure l’evolució futura dels salaris, el sector és prudent. Entre la pujada de la inflació i la falta de personal qualificat conviden a pensar que podrien haver d’apujar-se els salaris més en els pròxims mesos. Al comerç català es percep clarament que s’està produint un «canvi de preferències laborals de les noves generacions, amb un pes més gran de la internacionalització, el teletreball, les demandes de conciliació, etcètera». La situació podria desembocar en una pressió a l’alça dels salaris o la contractació preferent de joves o personal menys qualificat. «La desacceleració de l’economia per a finals d’any o el 2023, amb una pujada dels tipus d’interès i un refredament del consum pot provocar que el sector comercial torni a convertir-se, com ho ha fet històricament, en un sector refugi i pugui mantenir un creixement salarial més controlat».

Comertia és una associació catalana d’empreses familiars del comerç i la distribució. Agrupa empreses de ‘retail’ amb marca reconeguda al seu sector, amb més de 25 treballadors i facturació superior als tres milions d’euros. El 38% dels seus associats facturen més de 40 milions anuals. Els membres d’aquesta associació constaten més dificultats aquest any per a la gestió dels seus negocis, com a conseqüència de la inflació i uns costos energètics en màxims històrics, la falta de productes, l’escassetat de matèries primeres i uns costos logístics més elevats.