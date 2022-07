Contracte fix i sous de fins a 2.750 euros: es necessiten 72 persones per treballar a Nestlé. La multinacional suïssa, a través del seu portal d’ocupació, fa públics 72 llocs de treball disponibles, per als quals necessita incorporació immediata. Nestlé ofereix uns dels salaris més competents i atractius al nostre país. El sou més baix que es cobra en la companyia és de pràctiques, 11.962 euros a l’any. D’altra banda, un electromecànic té un salari de fins a 2.750 euros bruts mensuals. El procés de selecció per a aquesta convocatòria ja està en marxa, per la qual cosa, des d’avui mateix, podràs inscriure’t en alguna de les vacants publicades.

Nestlé s’ha consolidat com una de les empreses més rellevants al nostre país pel que fa a nutrició, salut i benestar. A Barcelona, hi ha el Campus Nestlé, ubicat a Esplugues de Llobregat, que dona suport amb productes i serveis d’IT als mercats i marques de Nestlé a nivell global. És per aquesta raó que la majoria de les vacants publicades són per a aquesta zona d’Espanya. En l’actual oferta d’ocupació es busquen tota mena de perfils, des d’enginyers fins a becaris tècnics. Les jornades seran completes (40 h), i els contractes, indefinits des del primer dia. Les condicions i formació requerida aniran units al lloc de treball que se sol·liciti. Les vacants més recents que ha publicat la multinacional suïssa al seu portal són: A Esplugues Llobregat, Barcelona. Especialista en resposta a incidents de Cybersoc. Nespresso – Enginyer de Proves (Software Engineer) becari. Arquitecte sènior de solucions globals. Líder tècnic de seguretat ofensiva. Gerent d’entrega àgil. Arquitecte de solucions de TU – Cadena de subministrament Nespresso. Delegat de vendes a Horeca, Múrcia. Especialista en vendes de camp a Còrdova. Delegat de vendes en farmàcia a Madrid. Arquitecte de solucions de TU – Cadena de subministrament Nespresso a València.