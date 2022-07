L’exconseller delegat de Banc Sabadell i president del patronat d’ESADE, Jaume Guardiola, ha guanyat finalment les eleccions en el Cercle d’Economia, les primeres en 64 anys en les quals s’han presentat dos candidats davant les urnes. El resultat ha sigut d’uns 634 vots davant 243 del seu oponent, la presidenta de Trea Capital Partners i de la Fundació Tanja, Rosa Cañadas. En total s’han validat 877 vots, segons les dades provisionals que ha d’anunciar ben aviat la taula electoral.Ha participat el 76,1% del cens

Una de les qüestions que ha alentit el recompte són els vots delegats, ja que s’ha de comprovar si el soci finalment ha optat pel vot presencial. La mesa electoral ha estat presidida per l’expresident del Cercle, Salvador Alemany, que ha lloat la forma en la qual s’ha desenvolupat el procés, integrada per Jordi Hereu i Mònica Ribé, tots dos membres de la junta directiva sortint, i Esther Seuma i Joan Torras, socis del Cercle elegits per sorteig davant notari.

Els dos candidats han celebrat un únic debat, que es va portar a terme la setmana passada i en el qual van discutir qüestions que se’ls diferencien, que van des de la capacitat d’influència del Cercle a la necessitat de tenir més projecció exterior. Javier Faus, el president sortint, va tenir uns inicis tempestuosos al portar a terme canvis sense consultar amb els presidents anteriors, com era tradició. Un dels seus canvis va ser traslladar la Reunió anual, la cita en la qual el Cercle congrega polítics i, economistes i empresaris de Sitges, on se celebrava des del 1997, Barcelona. Faus també s’ha felicitat pel desenvolupament dels comicis i ha recordat que els estatuts que han permès aquestes eleccions es van elaborar durant la presidència de José Manuel Lara.

Després del parèntesi pandèmic les dues edicions a la capital catalana van comptar amb el primer ministre italià Mario Draghi i el president de Corea, Moon Jae In, a més del rei Felip en l’edició del 2021 i amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en la d’aquest any. També va renovar el 70% de la junta i la va fer paritària.

Guardiola proposa una junta de 21 membres amb l’economista i directora de la Barcelona Graduate School of Economics, Teresa Garcia-Milà, i l’editora de Random House, Núria Cabutí, com a vicepresidents. Els altres membres són Camino Quiroga (notari); Carmina Ganyet (Colonial); Oriol Aspachs (CaixaBank); Marc Puig (president del Grup Puig); Miguel Trias Sagnier (Cuatrecasas); Jordi Amat (escriptor i filòleg); Maite Barrera (presidenta de Barcelona Global); Mercè Conesa (Incasòl); José María Lassalle (consultor estratègic, escriptor i analista polític); Núria Mas (IESE i consellera del Banc d’Espanya), Alfonso Rodés (president d’Havas Media Group); Francesc Rubiralta (Celsa Group); Laura Urquizu (consellera delegada i presidenta de Red Points i Xavier Vives (IESE). Tots ells, incloent-hi Guardiola, ja formen part de la junta actual. A més, incorpora Clara Campàs (Asabys Partners), Pol Morillas (director del Cidob), Dani Aicart (Barcelona de Serveis Municipals) i Rita Almela (emprenedora, inversora i experta en transformació digital, innovació i tecnologia i sòcia fundadora de 101 Ventures).

Cañadas, per la seva banda, proposa una junta de 16 membres amb Sacha Michaud (Glovo); Gerard Garcia (fundador i conseller delegat de Deale); Joan Francesc Bañó (soci fundador d’Open House Games i mentor de ‘start-ups’ a través d’Aticco Lab); Josep Gómez Torres (fundador i conseller delegat de Reby), Ramon Palou (fundador d’Onsecur); així com Maria Rosa Fiol (Unió Patronal Metal·lúrgica); Jorge Lasheras (expresident de Yamaha a Espanya i actualment president del Cercle Empresarial del Japó; Marina López Sanjurjo (consellera i directora corporativa del grup Hotusa); Rosa Nonell (doctora en Economia per la Universitat de Barcleona (UB); Marta Plana (cofundadora de Digital Origin); Xavier Prats (assessor especial de Teach for All); Stella Raventós-Calvo (presidenta de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals); Josep Soler ( director general de l’Institut d’Estudis Financers), Silvia Sorribas (Telam) i Rafael Vilasanjuan (IS Global i columnista d’EL PERIÓDICO). Només la mateixa Cañadas, Marta Plana i Rosa Nonell han format part de juntes anteriors del Cercle.