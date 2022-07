L’empresa de l’automoció Kostal Eléctrica ha anunciat als seus empleats la seva intenció d’acomiadar 120 persones de la planta de Sentmenat (Vallès Occidental). La firma especialitzada en components elèctrics per al grup Stellantis i marques com ara Mercedes registrarà en els pròxims dies un expedient de regulació d’ocupació (ero) per liquidar el 16% de la seva plantilla de 745 empleats, en el marc d’una reestructuració global de la divisió d’automoció del grup d’origen alemany. Des dels sindicats veuen mala fe negociadora a l’anunciar a les portes de l’estiu l’esmentat expedient, amb gran part de la plantilla de vacances, i temen que part de les produccions de menor qualitat se les emportin a una altra planta del grup a Tànger (Marroc).

El sector de l’automoció fa uns quants anys que està immers en un procés de transformació cap a les noves mobilitats que està deixant diversos expedients de regulació d’ocupació. I un començarà a negociar-se en breu a la fàbrica de Kostal a Sentmenat, després que fa un parell de setmanes la central del grup anunciés tres tancaments de plantes a Alemanya, la producció de la qual o bé s’eliminarà o bé es transferirà a altres centres, segons expliquen fonts sindicals.