Durant la pandèmia, <strong>Bill Gates </strong>ha fet recomanacions i pronòstics en diferents <strong>aspectes </strong>com <strong>l’econòmic</strong>. En declaracions al programa ‘Fareed Zakaria GPS’, a la cadena nord-americana CNN, el magnat vaticina una gran crisi després de l’estiu.

Els països arrosseguen uns nivells de deute molt elevats de la lluita per fer front al coronavirus, a més dels problemes en la cadena de subministrament. S’hi suma també la invasió d’Ucraïna per part de Rússia, que ha disparat els preus de les matèries primeres.

Estalviar com un pessimista

Segons el filantrop, si continua l’augment dels tipus d’interès i la inflació, estarem abocats a una desacceleració econòmica mundial.

Per al fundador de Microsoft, la clau està a estalviar com un pessimista i crear un bon coixí, per després invertir de forma optimista.