La denominada taxa Google, per la qual unes determinades empreses registren i rastregen el lloc des del qual els clients fan les seves compres per via telemàtica, així com la naturalesa del producte o servei, ja està en vigor a Espanya. Aquestes empreses són totes les que facturin més de 750 milions d’euros al món i tres d’aquestes a Espanya, donant cabuda a un repertori de firmes d’àmplia categoria, des de les de menjar a domicili fins als supermercats i les botigues de tecnologia i moda. I n’han de donar compte a Hisenda.

