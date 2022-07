Les instal·lacions de Nomen Foods a Deltebre (Tarragona) són, des d’ara oficialment, una mica més grans. La companyia ha inaugurat aquest divendres la seva nova planta destinada exclusivament a la producció de plats preparats. En especial, del primer arròs preparat per menjar que es ven en envàs de vidre. Situada als mateixos terrenys en els quals aquesta productora té la seva fàbrica principal, el nou espai ocupa 1.700 metres quadrats i té capacitat per produir, per ara, 10 milions de racions d’aquest arròs, a més dels 500.000 quilos de menjar preparat en format gran consum que va produir l’empresa només l’any passat.

Segons van explicar els seus responsables al presentar el projecte, la planta ha requerit una inversió d'uns 3 milions d'euros, una quantitat per a la qual han comptat amb el «suport» de l'Institut Català de Finances (ICF) i amb la «col·laboració financera» de Cajamar. A la inauguració han assistit, de fet, directius de les dues entitats, així com la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, i l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler. Es tracta d'una planta «sostenible en tot el seu procés», indica l'empresa en un comunicat. Primer perquè està alimentada per energia solar fotovoltaica, per exemple, però també perquè se centra en un tipus de recipient que el client pot reutilitzar després a casa. Amb aquest envàs, explica la companyia, l'empremta de carboni respecte a altres productes similars de plàstic es redueix gairebé un 40%. Aquest producte, anomenat Qualitat1Minut, té darrere quatre anys de R+D amb el Centre Nacional de Tecnologia i de Seguretat Alimentària (CNTA). Sostenibilitat Ja a finals de l'any passat, amb el projecte a mig camí, el conseller delegat d'aquest grup controlat per Arrossaires del Delta, Enric Batlle, i els seus socis assegurava que la nova planta suposaria «un gran pas» en la seva ambició de ser «l'arrossera més respectuosa amb el medi ambient». «La sostenibilitat és un eix central en l'estratègia de Nomen Foods», assegura l'empresa en aquest comunicat, assenyalant com a prova que en la seva última modificació d'estatuts la companyia es va comprometre a «vetllar per la generació d'un impacte social positiu per a la societat, les persones vinculades i el medi ambient». El grup d'alimentació Nomen Foods, responsable de les marques Nomen, Bayo i Segadors del Delta, pertany a Arrossaires del Delta de l'Ebre, una de les cooperatives arrosseres més grans de l'Estat. En total, conclou la firma en aquest text, té una plantilla de 70 treballadors i explota 5.500 hectàrees de la zona del Delta de l'Ebre.