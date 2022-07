El càmping Aquarius de Sant Pere Pescador celebra el seu mig segle de vida i amb una trajectòria que els ha portat a obtenir 35 premis rebuts. S’ha convertit en una de les instal·lacions referents al sector a la Costa Brava. Té clients fidels, un centenar han fet estades o encara fan durant més de trenta anys.

L’últim premi rebut va ser el prestigiós ACSI Awards 2022 per la guia de càmpings Auto Camper Service Internacional. També ha estat reconegut, entre els premis obtinguts, amb el Diploma Turístic de Catalunya (Generalitat), la Medalla al Mèrit Turístic de Catalunya (Generalitat), Càmping de l’any (ANWB), Campingpreis «millor tracte al client» (ADAC), Winner Welcome Award (Alan Rogers), Europapreis «premi europeu de Càmpings» (DCC), Reconeixement com un dels 100 millors d’Europa (FICC); i Número 1 d’Espanya Topliste entre els càmpings més valorats (Caravaning). Aquests premis contribueixen a situar els càmpings gironins entre els millors d’Europa.

El càmping ha celebrat el mig segle amb una festa destinada als clients, per agrair la confiança. El Festival Festlichkeiten, que es durà a terme tres cops aquest estiu, inclou gimcanes familiars, espectacles de màgia, música en viu, i altres activitats lúdiques adreçades a tota la família.

L'establiment va portar a terme ahir una celebració amb l'assistència de l’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, i regidors de l’Ajuntament; i el president de l’Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, i altres representants de l’entitat.

Tenen una clientela fidel, els més veterans fa 49 anys que són clients. El percentatge dels clients estrangers és del 85%.

El càmping Aquarius va néixer el 1971 quan un matrimoni alemany (Lothar i Sigrid Rupp) van comprar el Càmping Empordà, que encara estava en procés d’obertura. A finals de juny de 1972 el van posar en funcionament amb unes 150 parcel·les i amb el nom actual. Els inicis van ser difícils, però amb esforç i inversions constants va anar creixent i a començaments dels anys vuitanta la clientela windsurfista va incrementar molt l’ocupació, segons han explicat des de l'Associació de Càmpings de Girona.

L’any 1985 va agafar la direcció el fill dels propietaris, Markus Rupp, i el 1995 el seu pare es va jubilar. Des de fa dos anys també s’ha incorporat el seu fill al negoci. Actualment hi ha 450 parcel·les i capacitat per allotjar unes 1.500 persones.

Amb el darrer premi, ACSI Awards 2022, l’Aquarius ha estat premiat en la categoria de «Millor càmping per al seu gos» perquè és un establiment que compta amb una zona destinada a les mascotes i serveis i instal·lacions suficients, com ara dutxes o espais per passejar i jugar amb els animals, per tal que les famílies puguin passar-hi les seves vacances acompanyades de les seves mascotes i amb la tranquil·litat que tindran el que necessiten.L’Aquarius ha fet també una aposta ferma pel medi ambient i la sostenibilitat.Uns dels projecte en marxa ara en el càmping és la instal·lació de plaques fotovoltaiques de 50 kWh.

L'Aquarius forma part de l'Associació de càmpings de Girona. Dins l’Associació ja hi ha 36 càmpings amb una trajectòria de més de 50 anys (el 50% del conjunt de càmpings).

L’Associació de càmpings de Girona és la més antiga d’Espanya, compta amb 73 associats (més del 80 per cent dels càmpings de les comarques de Girona) i ofereix unes 120.000 places d’allotjament. El total de places d’allotjament de càmpings de la demarcació és de 135.000, una xifra que situa al sector com la primera oferta turística reglada.