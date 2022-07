Renfe ha començat a calcular les penalitzacions que pot reclamar a Talgo pels retards de fins a un any i mig en l'entrega de trens S106 d'alta velocitat, que preveia posar en funcionament aquest estiu. Les primeres màquines de la trentena encarregada haurien d'haver arribat el gener de l'any passat, com a part d'un contracte de 786,5 milions d'euros. La meitat són d'ample variable, fet que els permet circular per via ibèrica i per via estàndard. Renfe lamenta que la manca de nous combois li impedeix recuperar l'oferta precovid. Una de les línies que, segons la companyia, s'ha de beneficiar de l'augment d'aparells és la que uneix Girona i Figueres. A hores d'ara, afirma Renfe, Talgo no dona termini d'entrega de la maquinària encarregada.

Fonts de l'empresa de transports lamenten que la constructora "ha incomplert reiteradament" els terminis d'entrega i ha començat a "buscar excuses" per justificar el retard. Un retard, afegeixen, que ha suposat "costos significatius" per a l'Alta Velocitat perquè no s'ha pogut incrementar oferta ni reduir temps d'espera en els trajectes internacionals a través dels nous trens d'ample variable.