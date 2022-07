Agents econòmics, socials i polítics del Penedès han mostrat aquest dijous el seu suport al projecte Agroparc que impulsa el grup Ametller Origen. Més d’un centenar d’empreses, organitzacions empresarials, sindicats i alcaldes de la zona han presentat un manifest per impulsar el clúster agroalimentari, que suposarà 180 milions d’euros d’inversió i la creació de més de 3.000 llocs de treball. Segons Josep Ametller, conseller delegat del grup Ametller, el retard acumulat en el calendari previst és actualment de quatre mesos, com a conseqüència d’una tramitació administrativa més lenta de l’esperat, però assegura que «encara és viable complir amb els terminis previstos i construir el 80% de l’Agroparc abans de desembre del 2025». Considera que malgrat les dificultats per emprendre el projecte, està «satisfet» de com comencen a evolucionar els tràmits administratius.

«L’acte de suport per part de la comarca ha sigut espectacular en l’acte organitzat per la Federació d’Empresaris del Penedès i Garraf, ja que hi han sigut presents el 90% de la societat civil i empresarial del Penedès, el Garraf i l’Anoia», ha valorat Ametller, amb menció especial als representants sindicals de CCOO i UGT i a representants polítics dels principals municipis de la zona. El futur centre industrial agrari se situarà entre Gelida i Sant Llorenç d’Hortons. La Federació Empresarial del Penedès considera que el projecte suposa una aportació valuosa a la revitalització econòmica en un camp de l’agricultura tecnificada respectuosa amb el medi ambient que té un gran futur. El pla inicial comptava amb començar l’obra civil el 2023, tenir acabades les instal·lacions per a finals del 2024 i estar en activitat el 2025. El fre en els tràmits, bàsicament per exigències mediambiental i les posicions contràries de grups mediambientalistes ha obligat a refredar les expectatives. Però és crucial que els permisos necessaris estiguin llestos perquè el grup Ametller pugui programar les vies de finançament i tramitar també possibles ajudes europees que atès el caràcter tecnològic del projecte sens dubte rebria. Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i la Transformació Econòmica (PERTE) agroalimentari o energètic haurien de sufragar una part important de la inversió. Ametller presenta un projecte agroalimentari de 180 milions a l’Alt Penedès L’Agroparc podria ser la inversió privada que s’hagi fet mai a la comarca del Penedès. Integrarà agricultura, agroindústria i capacitat de generació d’energies renovables a uns terrenys d’una superfície aproximada de Hi haurà terrenys per a agricultura tecnificada i una part de vinya ecològica. La idea és instal·lar camps d’alta rotació i productivitat dotats de sensorització dissenyada des dels primers dissenys. Els models a imitar són els d’algunes explotacions del nord d’Europa, però amb l’avantatge d’un clima molt més benigne. El manifest de suport ha sigut firmat per Pro Vegueria Penedès, Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Universitat Politécnica de Catalunya, Bodegues Torres, Vallformosa, Novell, La Granja, Juve & Camps, Embotits Mitjans, Agromillora, Fundació Mas Albornà, Simón Coll, Fruits Secs Torra, Cudié, Cartronatges Font, Gala Media, Agrosmart Robotics, Maribel, ADQA, Marendis, Sirius Consulting, Gerosa, Nicolas, Ondunova, Cales de Pachs, Caravàning, Castell d’Or, Onyvacoofee, Pubill, FECA, Bardinet, Gràfiques Imprès Ràpid, Electro Estocs, Celler de Can Suriol del Castell, Requejo instal-tadors, Ventura Pintors, JJ Fusters, Fustes Montgròs, Fustes Esteve, Tot Elevació, Mecano Penedès, Güell, EMB, Eminox, SALTOKI, Tallers SOLER, Grup CHÉ, Requejo Instal·ladors, Roicar, Grup Entrem, Enginyeria Santi Mestres, Bardinet, Merca Eleva, Pimexa, XTA, Pinord, Caves Viladellops, Isolana o Distriplac.