La cadena de supermercats Lidl incrementarà un mínim del 16,5% el salari de la plantilla fins al 2025. Malgrat el context d’incertesa, la cadena de supermercats ha arribat a un acord amb la representació legal dels treballadors per renovar el marc laboral propi, blindant avenços vinculats a la retribució i als drets socials dels empleats durant quatre anys.

Segons aquest acord, Lidl augmentarà un 7% la remuneració de més de 15.500 treballadors només el 2022. A més, incrementarà en 22 milions d’euros la seva massa salarial per a aquest exercici i incorporarà per primera vegada una clàusula de revisió salarial en funció de l’IPC per garantir en tot moment el poder adquisitiu de la plantilla.

Entre els beneficis que s’inclouen en aquest nou conveni col·lectiu destaquen mesures poc habituals al sector, com la consolidació de la setmana laboral màxima de cinc dies o la voluntarietat de treballar en dies festius.