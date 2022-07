Una quarta part de les llars ja té dificultats per cobrir les seves despeses diàries. És la conclusió d’una enquesta realitzada per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que constata l’impacte creixent de l’alça de preus. Un 34% dels enquestats no té cap marge d’estalvi, cosa que està obrint «una situació delicada», conclou l’organització.

L’impacte de l’alça de preus afecta especialment les famílies amb dos o més fills a càrrec, els aturats, els que viuen de lloguer i les persones d’entre 45 i 59 anys. En vista d’aquesta situació, l’OCU reclama un pla de xoc per part del Govern en tres fronts bàsics; la suspensió temporal d’impostos energètics, una rebaixa de l’IVA als aliments i proporcionar xecs menjar per a les famílies més vulnerables.

Les dificultats econòmiques, òbviament, no afecten totes les llars per igual. Tipus de família, la situació professional, la propietat de la vivenda i l’edat influeixen en l’impacte de la crisi. Segons l’enquesta de l’OCU, les llars que han resultat més perjudicats per aquestes pujades són les famílies més joves amb nens a càrrec (el 59% no tenen cap marge d’estalvi); després, els que es troben en situació d’atur (51% igualment sense marge d’estalvi); els que viuen de lloguer (46% incapaços d’estalviar), i, finalment, les persones del grup d’edat d’entre 45 i 59 anys (39% que tampoc poden estalviar gens).

Les mesures bàsiques per combatre la crisi per part dels consumidors són segons l’OCU comprar productes de marques més econòmiques al supermercat o utilitzar menys els electrodomèstics (42% dels enquestats); el 29% ha posposat la compra de roba o ha renunciat a fer-ho. A més, fins al 36% dels participants va revelar utilitzar menys el seu cotxe per estalviar gasolina, tal com s’explica a la revista ‘Compra Maestra’ del juliol.