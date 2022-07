L’enologia i l’enoturisme, el turisme enfocat a les zones de producció vinícola, han agafat, a poc a poc, embranzida a l’Alt Empordà. D’aquesta manera, s’han convertit en eines per atraure turisme de sostenibilitat i de qualitat. És per això que en els darrers anys, els cellers que formen la Denominació d’Origen Empordà han fet un pas endavant amb la producció de vins de gran qualitat, però també molts d’ells han decidit apostar per un nou model de turisme mitjançant l’enoturisme.

Un dels pioners a la comarca va ser el Celler La Vinyeta, de Mollet de Peralada, que des dels seus inicis va veure clar que aquest era el camí a seguir. Josep Serra, enòleg i propietari del celler, va explicar en la darrera reunió del Cercle Euram que l’any passat van rebre uns 12.000 visitants, i que l’enoturisme va representar un 30% de la seva facturació. «Per un celler de les nostres dimensions, aquesta és una xifra molt important, i no para de créixer. D’un any per l’altre el nombre de visitants ha augmentat un 20%», va destacar, tot afegint que «estem alineats amb el turisme d’avui, que busca natura, espais oberts i experiències». Josep Serra també va afirmar durant la seva intervenció que aquest és un tipus de turisme molt interessant per atreure visitants, i és que les dades indiquen que la despesa diària d’aquest turista és d’uns 160 euros. «Es tracta d’un turisme de qualitat, sostenible i de fora de temporada». Alhora, el propietari i fundador del Celler La Vinyeta va reconèixer que l’Alt Empordà és una comarca amb molt de potencial en el món de l’enoturisme, ja que hi ha molts cellers que tenen una gran capacitat d’atracció. En aquest sentit, l’enoturisme representa avui en dia un 20% de la facturació dels cellers de la DO Empordà, amb una gran capacitat de creixement, encara.