El Saló Nàutic de Barcelona augura que la seva 60 edició, que tindrà lloc entre els pròxims dies 12 i 16 d’octubre, serà ja la de la plena recuperació després de la crisi de la covid, amb la presència de 200 expositors i 700 embarcacions. La fira ocuparà per primera vegada tres molls del Port Vell (els de la Fusta, Espanya i Marina Port Vell) i tindrà en la innovació, la digitalització i la sostenibilitat els seus eixos estratègics, segons han explicat els organitzadors en roda de premsa.

El president del saló, Luis Conde, ha assenyalat que l’edició d’aquest 2022 obrirà «una nova etapa» per al sector que, tanmateix, no es podrà escapar dels «interrogants permanents» que caracteritzen l’actual època, en la qual s’han succeït una pandèmia i una guerra a territori europeu.

La intervenció de Conde ha estat marcada per l’optimisme: «La majoria de sectors van bé i el consum tira. I Barcelona és una altra des de fa un mes i mig», ha indicat amb referència a la recuperació del sector turístic després del sot de la crisi sanitària. Però és cert que és una incògnita quina serà la situació de l’economia i la demanda l’octubre, després de la pujada de tipus d’interès prevista al setembre.

Aquesta serà la primera edició del Saló Nàutic una vegada que els organitzadors de la Copa de l’Amèrica han triat la capital catalana per celebrar la competició el 2024. Aquesta cita és la gran esperança per a la revitalització de les vendes.

«Serà la bomba, segur, des de tots els punts de vista», ha pronosticat Conde: suposarà un impuls per al turisme nàutic –«un turisme que gasta»– i obrirà la porta als visitants nord-americans, ja que aquest és un dels països en els quals més se segueix la Copa Amèrica.

El director del saló, Josep Antoni Llopart, ha explicat que aquesta edició vol comptar ja amb «continguts específics» relacionats amb aquesta competició, mentre ha informat de com s’organitzarà l’esdeveniment.

El Moll de la Fusta acollirà l’«Innovation Dock», on es mostraran «les innovacions més disruptives del moment» i s’habilitarà un embarcador en el qual podran observar-se «dos prototips d’embarcacions sostenibles, una de propulsada per hidrogen i una altra d’elèctrica».

Al saló hi haurà unes 200 embarcacions exposades al mar: el Moll de la Fusta mostrarà l’oferta de iots de vela a la zona «Sea Boulevard», mentre que els molls d’Espanya i Marina Port Vell seran escenari de l’exposició flotant de iots a motor i catamarans en l’espai batejat com a «Marina Dream».

En la presentació de l’esdeveniment també ha pres la paraula el secretari general de la patronal Anen, Carlos Sanlorenzo, qui ha destacat que la nàutica s’ha posicionat durant la pandèmia com a «oferta d’oci segur» i ha atret un client que, ha augurat, ha vingut per quedar-se.

Sanlorenzo també ha apuntat que el 2021 es van registrar 7.178 matriculacions d’esbarjo, és a dir, un 17% més que en 2019 i un 33% més que el 2020, cosa que demostra el moment dolç que viu el sector.

Això no treu que hi hagi «factors desestabilitzadors» en l’horitzó que facin mirar el futur amb «certa inquietud», com per exemple la falta de subministraments, que pot acabar afectant la demanda a causa de la tardança en les entregues, o l’encariment del combustible.