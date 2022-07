L’empresa alimentària Noel torna a incrementar el seu volum de negoci. Aquest grup amb seu a Girona va tancar l’any passat amb uns ingressos de 427 milions d’euros, una xifra que suposa haver augmentat les seves vendes un 13% en relació amb el 2020. Ja llavors la companyia celebrava el seu millor any en una dècada. D’acord amb un comunicat de l’empresa, la immensa majoria d’aquest volum correspon a producte carni (413 milions d’euros); tanmateix, les noves apostes del grup van camí de duplicar el seu pes en el negoci de la companyia.

Així, els productes ‘plant based’ (els que semblen carn però no ho són), les pizzes d’alta qualitat, els sucs, els caldos o les receptes gastronòmiques d’alta gamma registren un creixement del 87,6%. En conjunt, van suposar unes vendes de 14 milions d’euros. «Tot i que els productes carnis continuen representant la major part de la facturació –explica aquest comunicat–, la companyia s’està consolidant com a grup d’alimentació global gràcies a la seva aposta decidida per la diversificació».

En aquest sentit, Noel recorda que és present en 66 països i que l’exportació representa ja més de la meitat de la seva facturació.

«Les xifres constaten que vam tancar el 2021 de manera satisfactòria, però malgrat aquests resultats no estem exempts del complex context sociopolític i econòmic actual», matisa el director general de Noel, Joan Boix. «L’aposta inversora que vam fer al llarg de l’últim exercici ens ajudarà a afrontar aquest nou escenari amb solidesa, i a consolidar-nos com un soci estable, fiable i de llarg recorregut per als nostres clients i consumidors», assegura el mateix directiu.

Inversions

En concret, segons el comunicat, el grup va destinar 57 milions a potenciar el seu pla d’expansió, cosa que suposa pràcticament triplicar les inversions de l’any anterior. D’aquests diners, poc més de 32 milions es van dirigir a la posada en marxa d’una nova planta a Olot (Girona) i 5 milions més es van destinar a iniciar les obres per ampliar la planta de productes a rodanxes de Begudà (també Girona). La resta es va invertir en una nova planta de processat (4 milions) i a projectes dedicats a millorar i incrementar la seva capacitat productiva.

En relació amb l’exercici passat, Noel també assenyala que va contractar 460 persones fins a constituir una plantilla total de 2.200 treballadors.