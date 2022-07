L’Associació Nacional d’Empreses d’Auxili a la Carretera (Aneac), patronal del sector d’auxili a la via pública a Espanya, ha convocat una aturada per a la prestació de serveis d’assistència durant les operacions de sortida i entrada vacacional, els dies 29, 30 i 31 de juliol i l’1 d’agost.

La situació «extrema i insostenible» és el principal motiu pel qual es convoca aquesta aturada, segons han expressat des de la patronal, que espera que es prenguin mesures per resoldre definitivament els problemes del sector, molt afectat <strong>per l’encariment del gasoil</strong>.

L’aturada anirà acompanyada d’una marxa lenta de grues el dia 29 de juliol, que recorrerà les principals artèries d’accés a Madrid i que finalitzarà a la mateixa ciutat.

Costos «inassumibles»

L’Aneac ha denunciat el cost dels serveis de grua, que no cobreix ni una tercera part del que suposaria prestar el servei, d’acord amb el recent Observatori de Costos de Transports. «Una disponibilitat de 24 hores durant els 365 dies de l’any desemmascara encara més uns números inassumibles i descaradament insuficients, com són els 3,5 euros resultants per hora de feina», han explicat.

A més, les «constants» exigències per part de determinats clients de les empreses de grues, com les que fan referència als temps d’arribada, són «inassumibles», ja que no es tenen en compte les variables que condicionen l’agilitat de resposta.

Reclamacions

Entre les seves reclamacions, des de la patronal han sol·licitat la reunió «urgent» d’una taula de treball entre la Direcció General de Trànsit (DGT), com a institució reguladora del sector; la Unespa, com a institució patronal de les companyies asseguradores, i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, per regular unes prestacions econòmiques que estan «obsoletes» i «molt allunyades» de la mitjana europea.