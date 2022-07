L'arribada de l'estiu, i de retruc l'entrada en plena temporada alta, es deixen notar al mercat laboral gironí. La demarcació tanca el juny amb 1.707 aturats menys, cosa que traslladat en percentatges suposa un descens del 5,28%. Percentualment, és el més elevat de Catalunya. Segons recull l'estadística que publica el Ministeri, a la demarcació ara hi ha 30.648 persones que busquen feina. En comparació amb un any enrere, són fins a un 25,94% menys. En paral·lel, l'arribada del turisme ha impulsat un 36% la contractació durant aquest juny. En total, a les comarques gironines s'han signat 34.215 contractes. I la reforma laboral, al seu torn, ha fet que sis de cada deu siguin indefinits, en un mes tradicionalment marcat per la temporalitat.

Primer estiu sense restriccions després de dos anys i amb bones previsions d'ocupació a hotels, càmpings i apartaments, que també es traslladen al mercat laboral. Les comarques gironines tanquen un bon mes de juny i entren a l'estiu reduint atur, augmentant contractes indefinits i creant nous llocs de treball. Catalunya registra al juny la xifra d'atur més baixa en 14 anys amb prop de 10.000 aturats menys en un mes A la demarcació, aquest juny acaba amb 1.707 aturats menys. És un descens del 5,28%, cosa que percentualment situa les comarques gironines al capdavant de Catalunya en reducció de desocupats. Perquè a Barcelona, aquesta davallada ha estat del 2,47%; i a Lleida i a Tarragona, del 3,52 i del 3,06% respectivament. Arreu del país, el juny es tanca amb 9.946 aturats menys. Ara mateix, a les comarques gironines hi ha 30.648 persones que busquen feina. En comparació amb el juny del 2021, la diferència és notable. Perquè d'un any per l'altre, l'atur s'ha reduït gairebé en un 26% (en concret, en 10.732 persones). Si es passa la lupa per sectors, el turístic reflexa clarament la reducció d'aturats. A les comarques gironines, el terciari (dins el qual hi ha comerç i hostaleria) ha reduït 1.322 desocupats tan sols durant aquest juny. El segueixen la indústria (amb 138 aturats menys), l'agricultura (118) i la construcció (92). De retruc, el mercat de treball de la demarcació també ha creat nous llocs de treball. I tanca el juny sumant una xifra rècord d'afiliats. En concret, tant sols durant aquest mes n'ha guanyat fins a 11.228 (un 3,23% més). A la demarcació, ara hi ha 359.071 afiliats, cosa que comparat amb un any enrere suposa un augment del 5,96%. Un 36% més de contractes L'entrada al pic de la temporada turística també es deixa notar amb les dades de contractació. De fet, segons recull l'estadística del Ministeri, a les comarques gironines durant aquest juny s'han signat fins a un 36% més de contractes. Al llarg del mes, se n'han rubricat 34.215. I d'aquests, gairebé sis de cada deu han estat indefinits. Conseqüència clara de la reforma laboral, perquè arran del canvi legislatiu, aquesta modalitat de contractes ha anat clarament en augment. I sobretot, això es deixa notar en mesos com ara el juny, en què tradicionalment imperaven els contractes temporals. A les comarques gironines, durant el juny s'han signat 20.330 contractes indefinits. Són fins a un 39,66% més en comparació amb el maig (en concret, 5.773). I si les dades es comparen amb les d'un any enrere, la diferència és abismal. Perquè aleshores aquest percentatge s'enfila fins al 252,46% (amb 14.562 contractes indefinits més).