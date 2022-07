Roses, Portbou, Llançà, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Port de la Selva i Colera busquen posicionar l'hostaleria local entre la més sostenible de Catalunya. Roses ha acollit aquest divendres, 1 de juliol, la presentació d'aquesta campanya d'Ecovidrio.

Els restaurants, bars i guinguetes d'aquest municipi ja s'han sumat a la iniciativa de les Banderes Verdes en col·laboració amb l'Ajuntament de Roses i Ecovidrio. Torroella de Montgrí-L’Estartit i Castelldefels van resultar guanyadors de la darrera edició i competiran per revalidar una de les dues banderes que Ecovidrio lliura a Catalunya. Durant la campanya, Ecovidrio llançarà el Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera catalana i premiarà a l’establiment català més compromès amb l’economia circular i la protecció del nostre entorn.

Ecovidrio, l’entitat sense ànim de lucre encarregada de la gestió del reciclat dels residus d’envasos de vidre a Espanya, ha posat en marxa la tercera edició del Moviment de Banderes Verdes. Aquesta iniciativa té per objectiu guardonar l’esforç dels més de 300 establiments hostalers de la província i l’activisme de set dels seus municipis per la sostenibilitat durant l’estiu, en especial pel que fa a la gestió correcta dels seus residus.

L’Ajuntament de Roses i els establiments hostalers del municipi, se sumen a les localitats participants de: Portbou, Llançà, Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, Port de la Selva i Colera, les quals esperen arrabassar les Banderes Verdes a Torroella de Montgrí-l’Estartit i Castelldefels, guardonades en l’última edició de Banderes Verdes a Catalunya.

La campanya contempla accions per donar resposta al notable increment de la generació de residus d’envasos de vidre en zones costaneres ocasionat pel turisme estival. A l’estiu es consumeixen un terç dels envasos de vidre que es posen en circulació i un 50% d’ells es genera directament en el sector hostaler, i per això la seva implicació és clau per generar una transició real cap a un model més circular i descarbonitzat.

Aquesta iniciativa s’ha presentat a Roses, en un acte que ha comptat amb els i les representants de Roses, Portbou, Llançà, Sant Pere Pescador, Castelló d’Empúries, i Silvia Mayo, gerent d’Ecovidrio a Catalunya.

Baròmetre sobre la sostenibilitat hostalera a les nostres costes

Ecovidrio ha posat en marxa el primer estudi de camp per conèixer el nivell d’implantació de les mesures de sostenibilitat que apliquen als bars i restaurants costaners a tota Catalunya.

Les enquestes les realitzaran educadors ambientals de forma presencial durant el mes de juliol i aconseguiran un univers de 1.089 establiments entre bars, guinguetes i restaurants a Barcelona.

Alguns dels àmbits que s’analitzaran serà la gestió eficient dels residus, l’eficiència energètica o el consum responsable. En un context d’emergència climàtica, serà possible comptar amb una fotografia del sector en aquest àmbit i compartir casos d’èxit i bones pràctiques escalables.

En acabar la temporada, Ecovidrio premiarà els dos establiments, de Catalunya, més madurs en la gestió ambiental de la seva activitat.

Banderes Verdes: es consolida el moviment a favor de la sostenibilitat en les costes

Banderes Verdes es consolida com una de les iniciatives claus de l’aliança d’Ecovidrio amb l’hostaleria. De fet, en l’àmbit nacional, aquesta campanya es desenvolupa en 144 municipis costaners, de cinc comunitats autònomes diferents i compta amb la participació de gairebé 15.000 establiments. En total, en el tancament de cada edició s’entregaran vuit Banderes Verdes en tot l’Estat.

Almería, Mojácar, Castelldefels, Torroella de Montgrí-l’Estartit, El Campello, Calp, Cartagena y Sant Antoni de Portmany van ser els vuit reconeguts pel seu activisme a favor de l’economia circular i la recuperació verda de l’any passat i competiran per revalidar el reconeixement. Gràcies al moviment Banderes Verdes l’any 2021 es van recollir 31.045 tones d’envasos de vidre, en les 127 localitats costaneres participants, que el seu posterior reciclat va aconseguir evitar l’emissió de 17.700 tones de CO2, tals com retirar 8.000 cotxes de la circulació durant un any.

La competició per la Bandera Verda: sistema de puntuació

La competició per les banderes verdes d’Ecovidriocompta amb un sistema de puntuació que valora aspectes com l’augment del volum en la recollida selectiva d’envasos de vidre del municipi, el percentatge d’hostaleria local participant i la seva col·laboració per aconseguir els objectius, i el compromís adquirit pels consistoris locals per fomentar la campanya entre l’hostaleria i donar-li difusió a la mateixa davant la ciutadania i els visitants.

Amb el fi de facilitar a tots els hostalers la seva tasca, Ecovidrio reforçarà la contenerització i entregarà mitjans de manera gratuïta pel transport dels residus. Amb un equipo sobre el terreny format per gairebé 100 persones, l’entitat recorrerà un a un els establiments per oferir formació ambiental i fomentar mesures d’economia circular entre els participants. A més, realitzarà un control dels volums d’ompliment per reforçar les rutes de recollida si és necessari.

Any Internacional del Vidre

L’ONU ha declarat el 2022, com l’Any Internacional del Vidre. Aquest material ha jugat un paper fonamental en el desenvolupament de la humanitat i ha sigut crucial en el funcionament i l’evolució de l’arquitectura, l’automoció, els articles per la llar i els envasos. Avui és un element essencial en els sectors clau, com el de l’energia, la biomedicina, l’agricultura, l’electrònica, la informació i les comunicacions, l’òptica o el sector aeroespacial, entre d’altres. Mereix una menció especial al paper que ha jugat en la batalla en contra de la pandèmia global de la COVID-19, actuant com envàs contenidor de les vacunes o conseqüència de les seves característiques de resistència a temperatures extremes i a diferents graus de PH i acidesa.

Respecte a l’envàs de vidre i en un context d’emergència climàtica i necessitat d’una transició a una economia més circular, és especialment destacable com un material natural, circular i 100% reciclable d’envàs a envàs.