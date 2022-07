La ministra de Transport, Raquel Sánchez, ha assegurat a Barcelona que «dos de cada cinc euros» dels fons europeus destinats per al ferrocarril a Catalunya es destinen a Rodalies. Sánchez, que ha participat en una jornada sobre la mobilitat sostenible organitzada per EL PERIÓDICO, ha assegurat que el seu departament ja ha mobilitzat el 60% dels fons procedents d’Europa i ha destacat l’aposta per «l’impuls del ferrocarril a Catalunya». Al seu torn, ha anunciat el llançament d’una segona convocatòria en el pla de recuperació per a zones de baixes emissions (ZBE) i transformació del transport per a municipis de 500 milions d’euros més per completar el total de 1.500 milions «per convertir les ciutats en espais més sans, segurs i amables amb polítiques de mobilitat».

En la sessió, en la qual també ha intervingut el secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, s’han debatut respostes a una realitat social indiscutible: la necessitat de configurar un model de transport més eficient que millori la competitivitat del sistema productiu, que faciliti la integració dels ciutadans, incrementi la qualitat de vida, no comprometi la salut i aporti més seguretat.

En la sessió, patrocinada i avalada per Cellnex, Abertis, Cepsa, la Generalitat i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la ministra Sánchez ha assenyalat que, actualment, ens trobem en un moment en què s’ha de tenir clar que la transició ecològica és una urgència inqüestionable i el transport, «un dels espais d’acció prioritaris per descarbonitzar les ciutats». Ha afegit que tot això juntament amb la digitalització, permetrà «un augment de les alternatives al vehicle privat» i, a més, implementar «nous projectes com el cotxe elèctric, les bateries, les estructures de recàrrega, els drons o les solucions de micro mobilitat o mobilitat compartida».

Arribar a aquests reptes ha requerit un marc regulatori i, per aquest motiu, Sánchez ha indicat que la nova Llei de Mobilitat Sostenible ha suposat un «canvi radical d’enfocament» que garanteix la mobilitat de tota ciutadania com un dret. A més, mitjançant les mesures que contempla la llei, tal com ha explicat la ministra, es reduiran «ineficiències en la despesa de les institucions públiques que han sigut quantificades en 8.000 milions d’euros en un any», augmentarà la productivitat de les empreses «en un 2,3% en un període de 10 anys» i, respecte al marc competencial, també tindrà efectes positius.

Més enllà de la inversió directa, Sánchez ha insistit en els «1.000 milions d’ajudes per a les zones de baixes emissions i la transformació del transport per a entitats locals» que, ja en la primera convocatòria a Catalunya, s’han aconseguit «més de 200 milions d’euros d’ajudes per a 41 ajuntaments i l’àrea metropolitana de Barcelona». Ha garantit la transferència a la Generalitat de «155 milions d’euros per a la transformació de la mobilitat dins de l’àmbit de les seves competències» .

En relació amb les convocatòries per a empreses, ha explicat que s’oferirà «una subvenció de 580 milions d’euros a tot Espanya», amb la intenció d’impulsar un transport de mercaderies sostenible i, a més, «la transferència a la Generalitat de 22 milions d’euros per subvencionar la renovació de flotes de transport i carreteres», això sí, sense deixar de banda el missatge principal i és que «per cada usuari que decideix abandonar el vehicle i utilitza el transport públic, es redueixen les emissions de CO2 un 60% per quilòmetre recorregut».

Per la seva banda, Ricard Font, que ha clausurat la jornada, ha destacat que «no existeixen solucions universals, sinó singulars» per descarbonitzar les ciutats. Barcelona, ha afegit, no està envoltada de ciutats dormitori, com en el cas de Madrid, la qual cosa mereix solucions ad hoc. Ha destacat que seran precisos recursos públics i la col·laboració publicoprivada. Quant a solucions com el pagament per ús o el pagament per contaminar, ha defensat que els recursos obtinguts per la primera via anessin al manteniment d’infraestructures i els segons, a invertir en transport públic.