La guerra d’Ucraïna ha aguditzat l’escalada del preu del petroli, la gasolina i el dièsel. El subministrament de combustibles a Europa s’està veient compromès pel conflicte desencadenat per Vladímir Putin, i ha disparat el preu dels carburants, que abans que esclatés el conflicte ja estava escalant i ha batut diversos rècords.

Aquest dimarts, 28 de juny, el preu mitjà de la gasolina sense plom 95 a la província de Barcelona segueix per sobre de la barrera dels dos euros. Els gasoils continuen experimentant lleus pujades. Aquests són els preus mitjans de la gasolina i el dièsel a Barcelona aquest dimarts: Sense Plom 95: 2,169 €/l

Sense Plom 98: 2,318 €/l

Gasoil A: 2,145 €/l

Gasoil A+: 2,228 €/l

Descompte de 20 cèntims per litre de carburant

Per contenir l’efecte del preu dels combustibles el Govern ha aprovat un ‘descompte’ de 20 cèntims per litre de combustible, que beneficiarà tots els conductors, no només els professionals. La bonificació de 20 cèntims per litre de carburant va entrar en vigor l’1 d’abril, serà accessible per a tots els consumidors, serà aplicable fins al 30 de juny i tindrà un impacte pressupostari d’uns 1.423 milions d’euros, segons càlculs del Ministeri d’Hisenda. Aquí pots llegir una guia sobre com funciona aquest descompte.