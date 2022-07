El petit comerç comença aquest divendres una nova campanya de rebaixes "necessària", però marcada per la incertesa davant l'increment sostingut dels preus. És la previsió que en fa el president de PIMEComerç, Àlex Goñi, que assegura que el sector està vivint una "caiguda important del consum", derivada de la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies per culpa de la inflació. A aquest fet, se li suma l'avançament dels descomptes a les grans superfícies i plataformes, que fan que el petit comerç, conseqüentment, es vegi abocat a fer el mateix malgrat que el tret de sortida oficial a la campanya de rebaixes d'estiu és l'1 de juliol. Davant d'això, associacions com Comertia o BCN Comerç demanen fixar un calendari de descomptes "clar".

Quant a les previsions de facturació, en declaracions a l'ACN, David Sánchez, president de Comertia, apunta que el sector és "relativament optimista". Per una banda, segons afirma, creuen que les xifres seran similars a les d'anys previs a la pandèmia per la covid-19, i això, apunta, és "un bon principi per una recuperació que tots esperem". Per l'altra, però, coincideix que la sensació és "d'incertesa" per la disminució de les rendes familiars derivada de la pujada dels preus. "Sí que notem ganes de retornar l'activitat, de consumir i de recuperar l'activitat, i esperem que això compensi la davallada del consum per l'increment de preus", afegeix Sánchez.

S'expressa en la mateixa línia el vicepresident de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, que assenyala la complexitat de fer previsions perquè hi ha desconeixement quant a la renda disponible de les famílies per destinar a les rebaixes. En aquest sentit, Puig assegura que en els últims sis mesos s'haurien retirat del mercat de renda familiar disponible entorn de 25.000 MEUR que anaven destinats al consum. "Ens dona una idea de la magnitud de la tragèdia", lamenta el vicepresident de l'associació.

Malgrat això, el sector afirma que la retirada de les restriccions per la covid-19 converteix la campanya d'aquest estiu és la "més normal" dels últims dos anys. Puig afirma que el petit comerç "no està tranquil del tot", però que la lectura que en fan de la caiguda de les mesures és "positiva". "Podem tornar a socialitzar i, al cap i a la fi, l'acte de compra és emocional, i això ens ajuda", declara.

Pèrdua del tradicional esperit de rebaixes

En aquest context d'incertesa, el sector també assenyala les grans superfícies i les plataformes 'online' com a responsables de la pèrdua del tradicional esperit de rebaixes. "La llibertat de descomptes fa que les xarxes en vagin plenes, i qualsevol dia de l'any et pots trobar amb un producte rebaixat. Això ho ha espatllat i no li hem enviat un missatge clar al consumidor", lamenta el president de la patronal del petit comerç, Àlex Goñi.

Al seu torn, el president de Comertia, David Sánchez, demana que "l'esperit" no es deformi, per tal que el consumidor mantingui la percepció que el producte que troba durant la campanya és el mateix, però rebaixat. De totes maneres, Sánchez declara que "en un món digital el sector no té més remei que adaptar-se".

Davant d'aquesta situació, Comertia afirma que les petites empreses, sovint, acaben optant per avançar també les rebaixes. "L'ideal seria unes dates marcades i que tots fóssim iguals, però si els grans operadors s'avancen, el petit comerç també ho farà per no perdre oportunitats", afegeix.

Pel sector, la solució passa per una regulació més clara. Segons indiquen els representants del petit i mitjà comerç, la llei de consum actual dona ales a la llibertat de rebaixes, i això fa que la campanya ja no sigui "atractiva" pel consumidor. Per Barcelona Comerç, ja no té "cap sentit" parlar de rebaixes. "El que demanem és més equitat fiscal, que es regulin aquestes coses. Tothom té dret a fer negocis, però tots amb les mateixes normes", demana Puig.

En la mateixa línia, el vicepresident de Barcelona Comerç aposta perquè el sector arribi a uns "acords mínims" per començar el mateix dia les rebaixes, ja que el consumidor ja no sap quin dia comencen. "Com a col·lectiu, ens hauríem de fer valdre i arribar a acords per no despistar el consumidor i saber en quin escenari juguem", declara.

Puig afirma que el dia 7 de gener “era màgic", quan tothom sortia a mirar els productes amb descompte. El president PIMEComerç, en la mateixa línia, assegura que la imatge de la gent entrant a les grans superfícies "ja no existeix". Goñi recorda que "la rebaixa la fa el client" i, ara, el client, ja troba descomptes "a tot arreu".

Precisament, en relació amb això, BCN Comerç assenyala que el consumidor "ja no vol esperar" la campanya de rebaixes. "Ara la gent no té espera, i els grans operadors estan per això, per satisfer el que el client demana", indica.

El sector coincideix que les veritables rebaixes ara només es troben a les petites botigues, en les que fan descomptes perquè es volen treure de sobre els excedents d'estoc per poder comprar el producte per la següent temporada.