Els clients de la nova botiga de <strong>Shein </strong>al Portal de l’Àngel de <strong>Barcelona</strong> s’han emportat una decepció després de la inauguració del local aquest dijous. Després de fer llargues cues des de primera hora del matí, les persones que han aconseguit accedir a la nova ‘pop up store’ no han pogut comprar cap peça de roba.

A diferència de l’anterior botiga física de la firma de moda ‘online’, oberta fa unes setmanes a Madrid, aquesta vegada no es permetia la venda d’articles, sinó que només es podien veure i emprovar per després adquirir-los per internet, el canal de venda habitual de <strong>Shein</strong>.

En Barcelona han puesto una tienda física de Shein y sabéis que no se puede hacer? COMPRAR 💀



La peña haciendo cola y solo se puede comprar online 😂🤡 pic.twitter.com/Z4ggM8c7s2 — 💫Alexa G💫OMIDB🧩 -1 days for ST4 (@MilsG03) 30 de junio de 2022

De botiga a ‘showroom’

Després de la gran <strong>acollida </strong>que va tenir la inauguració de la <strong>primera botiga </strong>de Shein a <strong>Espanya</strong>, amb l’obertura temporal d’un altre local a <strong>Barcelona</strong> es podia presagiar un altre èxit rotund per a la companyia tèxtil xinesa. Tanmateix, després de llargues cues, els clients que han aconseguit entrar a l’establiment s’han trobat amb una trista realitat: el que es donava per fet que seria una botiga era en realitat una una ‘showroom’, és a dir, un espai on veure i emprovar-se peces, sense la possibilitat de comprar-les al moment.

Així com en el cas de la Shein de Madrid, el local de Barcelona es mantindrà obert per un temps limitat, concretament fins al 10 de juliol. El negoci, de més de mil metres quadrats, obre de dilluns a dissabte, de 10.00 a 22.00 hores, a més de diumenge de 12.00 a 20.00 hores.

Consolació per als clients

Tot i que la decepció dels clients de Shein ha sigut majúscula, alguns afortunats no han sortit de l’expositor amb les mans buides. Les primeres cent persones a arribar al local han rebut una bossa amb petits obsequis.

Així mateix, també s’han repartit cupons de descompte aplicables per a les compres ‘online’ a Shein. Quant a les peces exposades, comptaven amb un codi QR a l’etiqueta, que enllaçava directament amb l’anunci de l’article. Així doncs, aquesta era l’única manera que els usuaris tenien per poder adquirir «al moment» les peces en què estiguessin interessats.