«És molt a prop». És el sentir més estès entre els negociadors de la reforma perquè els autònoms cotitzin en funció dels seus ingressos reals, l’acord definitiu dels quals apunta a dilluns de la setmana que ve. El ‘sí’ públicament manifestat aquest divendres pel secretari general de CCOO, Unai Sordo, aplana el camí d’una reforma acordada entre totes les parts, per a la qual únicament falten serrells per pentinar, segons coincideixen diverses fonts coneixedores de les converses. Durant aquesta setmana s’han succeït entre bambolines les negociacions entre la Seguretat Social i les associacions d’autònoms i CCOO i Uatae s’havien mostrat fins ara com les més reticents a acabar de tancar aquesta carpeta.

¿Què és el cessament d’activitat d’autònoms i com el vol reformar Escrivá? «CCOO està en disposició de tancar immediatament un acord sobre les cotitzacions del règim d’autònoms sota el compliment de l’acord que fèiem fa un any», ha declarat Sordo aquest divendres. «Tots volen tancar un acord», apunta una font coneixedora de les converses. Dilluns la CEOE i les seves organitzacions ATA i Cepyme han convocat els seus màxims òrgans directius, amb la intenció d’avaluar el text definitiu de la nova norma –del qual actualment diuen no disposar encara–. L’altra organització implicada, Upta –vinculada a UGT– ja està disposada a donar el ‘sí’ final a la reforma. «Encara no hi ha novetats», expliquen fonts d’Uatae, l’organització afí a CCOO i que es mostra públicament menys disposada que el seu soci a donar el ‘sí’ definitiu a la reforma. L’entitat presidida per María José Landaburu va posar dues condicions després de l’última reunió formal amb el departament liderat per José Luis Escrivá. D’una banda, aquest compromís explícit en l’actual reforma de tornar a reobrir aquesta en el diàleg social el 2025 per culminar una segona fase i ampliar la progressivitat de les noves quotes. Doncs, segons l’última oferta d’Escrivá, els autònoms amb menors rendiments arribarien a pagar una quota equivalent al 34% dels seus beneficis, mentre que els treballadors per compte propi amb més ingressos amb prou feines aportarien un 8%. Torrent anuncia ajudes de 5.000 euros per a autònoms amb treballadors Aquesta última condició CCOO la dona per satisfeta, d’acord amb les declaracions d’aquest divendres del seu secretari general. Després d’un període transitori ampli d’uns 9 anys «el règim d’autònoms cotitzarà en funció dels seus ingressos reals», ha afirmat. L’altra és una rebaixa més gran de la quota mínima, per a aquells autònoms amb rendiments nets inferiors als 670 euros mensuals. Segons l’última oferta d’Escrivá, la cotització més baixa seria de 245 euros el 2023 i aniria descendint fins als 230 euros el 2025. Una xifra que veurien raonable des d’Uatae rondaria els 200 euros.