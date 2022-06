La comissió mitjana de la banca per mantenir un compte i una targeta de dèbit ha pujat aquest any un 24% fins als 174 euros, davant els 140,16 euros de l’exercici anterior, segons revela el III Baròmetre de comissions d’Asufin.

CaixaBank seria el banc amb més comissions per mantenir un compte i una targeta, amb 290 euros en total, dels quals 240 es corresponen amb el compte i 50 més, amb la targeta. El segueixen Banco Santander i BBVA, amb 276 i 195 euros, respectivament.

Per contra, Unicaja i Cajamar són els que apliquen les comissions més baixes, amb una despesa total de 104 i 110 euros, respectivament.

En el manteniment de comptes, el cost mitjà total passa de 110 euros de mitjana a l’any a 141,30 euros, mentre que les targetes de dèbit pugen fins a una mitjana de 32,73 euros anuals, 2,56 euros més que els 30,17 euros de l’any 2021.

Més segmentació

L’estudi observa un canvi important amb relació a les vinculacions que fan gratuïts tant el manteniment del compte com la targeta de dèbit, entre altres serveis.

Exceptuant Banc Sabadell, la resta incorpora trams de vinculació, amb la qual cosa se segmenta molt més el client, mentre s’obliga a complir més requisits: només els que arribin a un elevat nivell de compromís amb l’entitat podran accedir a la gratuïtat total dels serveis del banc.

Per exemple, CaixaBank ha inclòs dos nivells de vinculació, mentre que el banc gallec Abanca n’ha establert tres. L’entitat catalana té un primer nivell en el qual, si es compleixen els requisits d’ingressos recurrents o nòmina mínima de 600 euros, saldo per sobre dels 20.000 euros anuals o pensió de 300 euros, cobra 15 euros al trimestre.

En un segon nivell, si a més es tenen tres o més rebuts domiciliats a CaixaBank al trimestre, o es fan tres o més compres amb targeta al trimestre, compte i targeta passen a ser gratuïts. Si no es compleixen aquests dos nivells de requisits, el cost passa a ser de 60 euros al trimestre.

Nivell ‘premium’ d’Abanca

Abanca ha establert un nivell ‘premium’ amb requisits «molt alts» que porten a la gratuïtat: a més de domiciliar la nòmina requereix o dues assegurances mediades per Abanca o inversions per 8.000 euros.

El denominat plus no obliga a tenir assegurances, però sí a mantenir 30.000 euros de saldo i pel qual es paga 44 euros a l’any, mentre que en el tercer nivell cobra 88 euros a l’any per domiciliar la nòmina de més de 600 euros i tenir un saldo d’almenys 500 euros.

D’altra banda, els interessos i comissions per descobert s’han situat el 2022 lleugerament a la baixa: se situen al 6,04% de mitjana, quan fa un any eren del 6,77%, i les comissions mantenen la mitjana del 4,50%, però baixen lleugerament dels mínims de 14,50 euros el 2021 a 14,18 euros el 2022.

Els interessos més alts per descobert són els d’Abanca, Bankinter, Kutxabank, Deutsche Bank i Ibercaja, amb un 7,50%.