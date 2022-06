El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha estat aquest dimecres amfitrió de la reunió d'Alliance for Europe, la intersectorial formada per algunes de les empreses més rellevants del continent, on ha apostat per accelerar la transformació de la indústria cap a nous models més sostenibles que estimulin el creixement, creïn ocupació de qualitat, assegurin el subministrament d'energia, protegeixin el medi ambient i maximitzin la contribució de les empreses a la societat.

La reunió que s'ha celebrat en la seu central d'Iberdrola ha estat inaugurada per la Ministra, Reyes Maroto, qui ha destacat els plans de xoc del Govern com a resposta al moment “incert” que vivim a conseqüència de la guerra a Ucraïna i que ha coincidit que les mesures d'urgència han d'anar també amb plantejament de “llum llarga”. Es tracta d'un objectiu alineat amb el de l'Aliança de convertir la UE en la regió líder del món en protecció del clima, al mateix temps que desbloquejar les inversions, impulsar les innovacions en noves tecnologies i crear llocs de treball preparats per al futur. Per Galán, la missió de la CEO Alliance “és continuar treballant junts i col·laborar amb les autoritats nacionals i europees per aconseguir polítiques públiques que ens ajudin a atreure més inversió al continent i accelerar la nostra transformació i la descarbonització d'Europa, perquè creiem que és la millor manera de generar ocupació i futur”. Creada el 2020 amb el teló de fons de la pandèmia del covid-19 i l'històric Green Deal, l'Aliança està formada per 14 empreses europees líders que representen els principals sectors industrials, des de l'automòbil fins a les telecomunicacions, la tecnologia o l'electricitat, amb uns 2 milions d'empleats i uns ingressos anuals de 560.000 milions d'euros. El grup creu que la visió d'una Europa més pròspera, sostenible i resistent, centrada en la descarbonització i la digitalització, requerirà un esforç col·lectiu de tots els Estats membres, però també de la col·laboració entre el sector públic i la indústria. En aquest sentit, l'Aliança ja està fent projectes conjunts que se centren en la futura competitivitat de les tecnologies verdes. L'octubre de 2021, E.ON, Enel i Iberdrola, juntament amb ABB i SAP, van anunciar la seva cooperació per a construir una cadena de valor d'hidrogen verd - aprofitant el seu avantatge competitiu en la producció d'energia renovable al sud d'Europa - per subministrar hidrogen verd i amoníac verd als centres industrials del centre i nord d'Europa. El grup també va ser responsable de l'acord entre Iberdrola i H2 Green Steel per construir una planta d'hidrogen verd que se situarà a la Península Ibèrica, amb una capacitat de 1.000 MW i una inversió estimada de 2.300 milions d'euros. Servirà per alimentar un forn per produir al voltant de 2 milions de tones a l'any d'acer verd pur, aconseguint una reducció del 95% de les emissions de CO2. Al plenari, moderat per l'exconsellera europea d'Acció pel Clima, Connie Hedegaard, i presidit per la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto - qui va signar en el llibre d'Honor de la companyia. Formen part de l'aliança el president de Volkswagen AG i de la European CEO Alliance, Herbert Diess, Morten Wierod (ABB Group); Henrik Henriksson (H2 Green Steel); Frans Van Houten (Royal Philips Electronics); Leonhard Birnbaum (E. ON); Christian Levin (Scania Group); Peter Weckesser (Schneider Electric); Börje Ekholm (Ericsson); Anders Danielsson (Skanska); Andrea Orcel (UniCredit) i, de manera telemàtica, Thierry Vanlancker (Akzo Nobel NV) i Francesco Starace (Enel Group).