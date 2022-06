Aigües de Barcelona ha posat en marxa una prova pilot per utilitzar maquinària elèctrica de zero emissions a les obres de millora i renovació de la xarxa de distribució d’aigua a Barcelona. Es tracta d’un projecte innovador i únic a Catalunya que contribuirà a millorar la qualitat ambiental de la ciutat.

L’ús d’aquest tipus de maquinària permetrà reduir les emissions de fums i gasos de combustió, així com disminuir el soroll durant les actuacions. Per tant, resulta un pas important cap a una Barcelona més verda i sostenible, ja que es redueix l’impacte de la contaminació acústica en els veïns i veïnes afectats per les obres. Tot i que en altres ciutats europees com Copenhaguen, Viena, Berlín, Stuttgart i Estocolm ja han començat a utilitzar aquest tipus d’equipament elèctric, es tracta de la primera prova pilot a Espanya, i al sud d’Europa en general.

Per implantar aquest pilot, que es realitza a partir de la col·laboració publicoprivada entre l’Ajuntament de Barcelona i Aigües de Barcelona amb les seves empreses col·laboradores (Sorigué i Germans Homs), una vegada analitzat el mercat d’aquest tipus de maquinària, s’ha d’establir un protocol d’ús de maquinària elèctrica i del sistema de gestió energètica i un pla d’actuació sobre les infraestructures de recàrrega elèctrica a Barcelona.

Els treballs, que van començar la setmana passada, es fan al carrer de Balmes (juliol) i posteriorment a l’avinguda d’ Esplugues (agost). Tindran una durada de cinc setmanes en cada lloc, durant les quals es desenvoluparan les mateixes tasques, primer amb maquinària elèctrica i després amb maquinària dièsel, per poder fer els mesuraments corresponents i establir les diferències d’indicadors. En concret, es determinaran quins són els nivells d’emissions contaminants, les millores dels nivells sonors i el consum energètic dels dos tipus de maquinària. Mentre durin els treballs, les màquines elèctriques es carregaran en punts de càrrega de vehicle elèctric de l’Endolla Barcelona.

La prova pilot de l’empresa participada per la Societat General d’Aigües de Barcelona, del grup Agbar, Criteria Caixa i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, servirà per obtenir un conjunt de dades que permetran avaluar la viabilitat tecnològica de treballar amb màquines elèctriques. A partir dels resultats obtinguts, està previst redactar un protocol de connexions de maquinària elèctrica en les diferents infraestructures energètiques existents i proposar, en el seu cas, noves xarxes de connexió per fer viable l’ús d’aquesta tecnologia a les obres, per incentivar el mercat d’aquest tipus de maquinària.

Aigües de Barcelona fa temps que treballa per contribuir a la reducció d’emissions i de la contaminació de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona. Amb aquest propòsit, la companyia és pionera en l’ús de vehicles elèctrics i disposa de la flota de vehicles 100% elèctrics més gran de l’àrea metropolitana, 154 cotxes elèctrics d’última generació, certificada amb el segell de qualitat ambiental. Aquests vehicles estan pensats per utilitzar-se en vies urbanes i interurbanes, amb una autonomia mitjana de 130 quilòmetres.

A més, Aigües de Barcelona ja va ser pionera en l’ús de terres reciclades per a obres vinculades al servei d’aigua a la ciutat, d’aquesta manera redueix emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, reaprofita els residus generats per les mateixes obres i també disminueix l’impacte ambiental a les pedreres.

Aquestes accions formen part de la seva estratègia, recollida en la Política d’acció climàtica, amb tres eixos clars: la neutralitat climàtica, l’adaptació i resiliència, i la implicació davant l’emergència climàtica.