<strong>Shein</strong> és un gegant tèxtil asiàtic ‘online’ de moda que es caracteritza pels baixos preus i la seva rapidesa d’entrega, perquè fins que va obrir la seva primera botiga física a Madrid, a principis de mes i només per uns dies, opera de manera totalment ‘online’: les comandes es fan a través d’una ‘app’ i s’entreguen a domicili.

Ara han anunciat l’obertura d’una botiga física, també de manera limitada (tot just 11 dies) al carrer de vianants més comercial de Barcelona, l’avinguda Portal de l’Àngel. Lloc on s’ubiquen, a més, altres botigues ‘low cost’ del gegant espanyol Inditex, com Zara i Pull&Bear, però també altres de similars, com la catalana Mango i la sueca H&M.

La iniciativa d’habilitar una botiga física per uns dies en alguna gran ciutat és una cosa molt poc freqüent per a una firma de moda xinesa que habitualment ven únicament a través d’internet i que, a més sense publicitat tradicional, ha aconseguit estar al nivell a Europa amb grans firmes ja consolidats, com les citades d’Inditex, H&M i <strong>Primark</strong>, que fa poc va decidir llançar-se a la venda ‘online’ per fer front a Shein.

Tal com ha publicitat el gegant xinès a través del seu compte oficial d’Instagram, la botiga obre a Barcelona aquest dijous, dia 30, i es mantindrà oberta fins al diumenge 10 de juliol, en horari de 10 del matí a 10 de la nit. S’ubicarà al Portal de l’Ángel número 15-17, amb un concepte de ‘showroom’ per promocionar «els millors ‘looks’ d’estiu».

No és la primera vegada que Shein aterra a Barcelona. La companyia asiàtica ja va estar comercialitzant els seus articles de la mà de la catalana Shana i sota la seva marca, en un local de dues plantes situat al número 241 del carrer Roselló el novembre de 2021.