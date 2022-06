El fabricant de carregadors Wallbox i Cooltra, companyia de mobilitat compartida sobre dues rodes, han firmat un acord per posar en marxa el primer servei de motosharing corporatiu per als més de 1.000 empleats que la primera té a Barcelona. Aquest moviment s’emmarca dins dels plans de sostenibilitat de Wallbox i en els seus esforços per complir amb la llei del canvi climàtic.

Cooltra oferirà una versió modificada i específica de la seva aplicació perquè els treballadors de Wallbox tinguin accés directe a la seva flota de motos elèctriques per recórrer els cinc quilòmetres que separen la seu central de la companyia i la seva nova fàbrica de la Zona Franca. A més, la firma de mobilitat ha creat un perímetre virtual entre les dues localitzacions mitjançant un ‘software’ per gestionar el servei. L’objectiu final és que les seves motos elèctriques facin de llançadora entre les instal·lacions de Wallbox per oferir als treballadors un mètode de transport sostenible i de zero emissions. Els empleats de la companyia de carregadors elèctrics disposaran de casc, assegurança, taxes, manteniment i recàrrega elèctrica tot inclòs en l’aplicació. A més de les motos elèctriques, Cooltra també ha posat a disposició de Wallbox bicicletes elèctriques que podran incloure en la flota de motos quan ho requereixin. Reduir l’empremta de carboni Enric Asunción, CEO de Wallbox, explica que aquest acord «s’adapta perfectament als nostres valors» ja que els permet «solucionar un problema de mobilitat d’una manera totalment respectuosa amb el medi ambient». Des de Cooltra, Timo Buetefisch, el seu conseller delegat, afegeix que «amb la tornada a les oficines després dels efectes de la pandèmia, solucions com la de Cooltra són idònies per fomentar desplaçaments sostenibles en aquelles companyies que disposen de més d’una seu o ubicació, perquè faciliten els desplaçaments dels seus empleats». «Dins del full de ruta de Wallbox un dels seus objectius és reduir l’empremta de carboni amb els seus desplaçaments, una cosa que poden fer ara gràcies a Cooltra», conclou.