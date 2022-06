El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha anunciat aquest dilluns una partida de 45,5 milions d’euros per repartir ajudes d’un import de 5.000 euros per autònoms que tinguin entre un i cinc empleats contractats. Aquestes transferències han sigut consensuades amb les organitzacions més representatives entre el col·lectiu d’autònoms i estan dissenyades per reforçar les micropimes i incentivar que aquestes inverteixin en la formació dels seus treballadors i guanyin en productivitat.

La recepció d’aquest pagament únic estarà condicionat que els petits empresaris mantinguin l’ocupació de les plantilles durant un període de sis mesos, a comptar des de la recepció del pagament. I també que imparteixin formació entre els seus assalariats, ja sigui en matèries vinculades amb l’economia verda, ja sigui en competències digitals. Els 45,5 milions d’euros es repartiran en dues tandes, una primera de 38,5 milions i una altra de set milions d’euros que s’obrirà a partir de l’any que ve.

El ‘xec’ de 5.000 euros anirà directament a les arques dels potencials beneficiaris i després aquests podran accedir a cursos d’aprenentatge bonificats per als treballadors, per això no hauran de reinvertir aquest import íntegre en formació. La Conselleria d’Empresa i Treball obrirà pròximament els seus canals web i habilitarà formularis a través dels quals els autònoms interessats s’inscriuran per sol·licitar formalment aquesta ajuda.

La Generalitat ha anat traient des de l’inici de la pandèmia diferents partides d’ajudes per pal·liar els efectes col·laterals de les restriccions sanitàries. L’última partida va ser anunciada l’1 de març i va ascendir a 60 milions d’euros, que es van dividir entre 40 milions per a empreses del sector de la restauració afectades pels tancaments de Nadal durant el repunt d’òmicron i 20 milions per a treballadors en erto. Aquesta última ajuda –de 600 o 700 euros per empleat– va ser abonada a 30.690 persones el 7 de juny. I els 40 milions per a la restauració encara no han sigut abonats.