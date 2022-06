La Plataforma en defensa del Sector del Transport de mercaderies per carretera, que ha avaluat aquest diumenge les dades de la consulta que ha desplegat en les seves delegacions provincials als seus associats, ha acordat no convocar noves aturades a l’espera que el Govern central «compleixi els compromisos» acordats el març passat abans del 30 de juny.

En una nota difosa aquest dilluns, l’organització explica que, en les assemblees provincials celebrades aquest diumenge, un 45% dels transportistes es van inclinar per seguir la negociació amb el Govern i no convocar noves aturades, mentre que un 41% va votar a favor de <strong>reactivar la vaga</strong> a partir del 30 de juny i un 14% es va abstenir. Aquests transportistes sol·liciten l’Executiu «responsabilitat perquè actuï de manera urgent i eviti el col·lapse que per necessitat es produirà en el transport».

Rècord històric del preu del combustible

Des que la plataforma de transportistes va abandonar l’aturada, el preu del combustible ha batut el seu rècord històric, malgrat el descompte de 20 cèntims d’euro per litre acordat pel Govern central. Els preus i la inflació continuen disparats per la guerra a Ucraïna i els tipus d’interès han tornat a l’arena després d’anys en negatiu.

La Plataforma Nacional assegura que representa el 85% del sector. En el comunicat difós aquest dilluns, afegeixen que el resultat de la votació «no s’ha d’entendre sota cap concepte com un pas enrere», sinó que mostra «la rellevància que la Plataforma s’ha guanyat en aquests últims mesos».

Per la seva banda, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana assegura que ha complert «tots els compromisos» i estudia aprovar noves mesures de suport davant l’encariment dels carburants. Per ara, l’agrupació ha posat una data sobre la taula: marca el 30 de juny com a data límit perquè el Govern de Pedro Sánchez doni una resposta a les seves <strong>reivindicacions</strong>.

Reclamació d’unitat

L’Executiu i els transportistes van arribar a un acord el 25 de març amb un paquet de mesures de 1.000 milions d’euros que incloïa la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible, ajudes directes i una ampliació del termini de venciment dels crèdits ICO, així com una nova línia de crèdits. Tanmateix, la principal reivindicació del sector és que el Govern legisli de manera immediata el treball a pèrdues.

El president de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM), l’organització empresarial més gran amb representació al CNTC, Ovidio de la Roza, ha fet una crida a la unitat del sector en una carta difosa als seus associats.