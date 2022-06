El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha licitat un contracte per a la redacció de tres projectes de millora a les carreteres de l'N-II i l'N-260. Sobre l'N-II, l'Estat preveu millorar la circulació de 3 km de la carretera al seu pas per Bàscara (Alt Empordà) i també al llarg de 5 km entre la Jonquera i Capmany (Alt Empordà). En el cas de l'N-260, el projecte és per a 3 km dins del terme municipal de Puigcerdà. El contracte de licitació és de 7,1 milions d'euros. El MITMA proposa que entre la Jonquera i Capmany i a Puigcerdà s'apliqui el sistema 2+1 en què hi ha dos carrils per un sentit i un altre en direcció contrària separats per una mitjana.