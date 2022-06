Les agències de viatges de la demarcació de Girona han recuperat més d'un 70% de les reserves que tenien abans de la pandèmia. El president de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades (ACAVE), Jordi Martí, ha detallat que els establiments gironins han recuperat bona part dels clients que hi havia habitualment i que ara volen tornar a sortir. De fet, la majoria de reserves que tenen són per viatges internacionals llargs. Martí assegura que aquest 2022 "la gent farà el viatge que fa dos anys que tenia pendent" a causa de la pandèmia. A més, el president de l'ACAVE també creu que la gent aprofitarà per gastar bona part dels diners que ha anat estalviant mentre hi havia restriccions.

Mentre a la Costa Brava arrenca la temporada d'estiu i els hotels s'omplen de visitants estrangers, els gironins també mouen fitxa i han començat a reservar les seves vacances per marxar a fora de Catalunya aquest estiu. Així ho confirmen les agències de viatges de la demarcació de Girona, qui asseguren que han recuperat set de cada deu clients que tenien abans de la pandèmia.

El president de l'ACAVE ha remarcat que possiblement els establiments tanquin la temporada amb un nombre major de negoci a les previsions fixades abans de començar la temporada. El motiu és que hi ha molta gent que també espera a darrera hora a planificar les vacances d'estiu i per això el volum de reserves podria ser superior a aquest 70% previst.

En una enquesta que van fer als associats gironins de l'ACAVE per Setmana Santa, ja es preveia que s'arribaria al 70% de la facturació que tenien les agències abans de la pandèmia. Ara, cada vegada són més els establiments que transmeten optimisme i creuen que podrien superar aquest 70% previst fa unes setmanes.

Destinacions llunyanes

Sobre les destinacions preferides dels gironins, Martí assegura que la majoria dels qui van a reservar les vacances no els fan por les restriccions sanitàries que hi poden haver en altres països. De fet, el president de l'associació assegura que la majoria de viatges que gestionen les agències són a destinacions llunyanes, com ara el sud-est asiàtic, el Japó, Estats Units, Àfrica o l'Amèrica Llatina. Es tracta de la majoria de les destinacions que ja hi havia el 2019, tot i que les aerolínies no estan operatives i les restriccions a la Xina també frenen el turisme a aquest gegant asiàtic.

Segons Martí es tracta de viatges que molts gironins tenien ganes de fer però la pandèmia els havia aixafat els plans i ara han decidit reactivar-los. A més, cal sumar-hi que en els últims dos anys les restriccions sanitàries han ajudat a fer créixer els estalvis de les famílies i això permet a molta gent gastar més en aquestes vacances. El portaveu de les agències de viatges ha assegurat que malgrat la inflació i el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, els viatges

Malgrat les bones previsions per aquest estiu, hi ha una part de les agències que no han arribat a veure aquests números. El motiu és que la pandèmia ha provocat el tancament de 15% dels establiments que hi havia, segons afirma el president de l'ACAVE. "Durant pràcticament dos anys no podíem fer res", ha recordat Jordi Martí.