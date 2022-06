L’Agència Tributaria de Catalunya (ATC) ha publicat aquest dilluns la llista dels seus grans deutors, els que acumulen comptes pendents per sobre del milió d’euros. Les màximes deutores entre els catalans són la família Ballbé Anglada, concretament Maria Carmen Ballbé Anglada i Maria del Mar Ballbé Anglada. Totes dues tenen deutes pendents per valor de 7,12 milions d’euros, d’acord amb una mica més de 3,5 milions d’euros cada una. La família Ballbé Anglada té negocis del sector immobiliari, vinculats amb el lloguer de vivendes i amb presència a la ciutat de Terrassa.

En l’exercici del 2020, l’Agència Tributaria tenia identificades 17 persones que devien més d’un milió d’euros i que entre tots sumaven 36 milions en deutes. Els deutes es corresponen a tributs propis, com les taxes del joc, i cedits, com el de patrimoni o successions i donacions, entre d’altres. La xifra de morosos tributaris ha augmentat significativament d’un any a l’altre, ja que el 2019 hi havia nou deutors, amb imports a pagar que entre tots sumaven 14,8 milions d’euros; menys de la meitat que els registrats el 2020.

Les Ballbé Anglada han succeït Moramar, dedicada a l’explotació de sales de bingo, com a principals moroses catalanes. I això que Moramar ha augmentat aenl’últim exercici el seu passiu amb la Generalitat, de 3,27 milions a 3,37 milions d’euros en deutes. Després de les dues integrants de la família Ballbé Anglada i Moramar, la quarta amb més tributs pendents al fisc català és Ana Maria Borrell Marín, que té pendents 3,08 milions d’euros. Aquesta dona té o ha tingut inversions en empreses dedicades a la ferreteria i mobiliari d’oficina.

Nozar, la immobiliària que era propietària de l’estació d’esquí de Boí Taüll i que va haver de ser rescatada amb diners públics per la Generalitat, ha reduït a la meitat d’un any a l’altre el seu passiu amb l’ATC. Si el 2019 devia 2,2 milions, ara ha baixat aquesta xifra a 1,3 milions.