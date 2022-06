Els transportistes han decidit finalment no tornar a la vaga a partir del 30 de juny. La consulta convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Transport entre les seves assemblees provincials ha obtingut com a resultat un 45% de vots en contra de reprendre les aturades, mentre que un 41% ha votat a favor i un 14% s'ha abstingut, segons una nota de premsa de la Plataforma. Els transportistes expliquen que la decisió és fruit del compromís del govern espanyol d'incloure'ls en el disseny de la normativa que impedirà la contractació de camioners a pèrdues. En tot cas, adverteixen que la decisió no s'ha d'entendre com un pas enrere i que no abaixaran la guàrdia davant els "abusos" al sector.