El president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han compartit taula i acte aquest dilluns a la gala dels premis Pimec, a Barcelona. A expenses de la reunió formal entre presidents a la qual s’han citat en les pròximes setmanes, el líder de l’administració catalana, davant un auditori ple d’empresaris, ha allargat la mà al seu homòleg per resoldre el dèficit d’inversions de l’Estat a Catalunya. «Més enllà de les diferències polítiques, hem de resoldre-ho», l’ha interpel·lat Aragonès des de la tribuna; guant que posteriorment Sánchez no ha recollit explícitament, tot i que ha insistit a apostar pel diàleg «per molt elevades i dures que siguin les crisis».

El president s’ha centrat en l’economia durant el seu discurs i el president del Govern ha apostat esquivar les qüestions monetàries i centrar-se en la guerra d’Ucraïna. «El que hem d’enfortir ara és Europa», ha afirmat el líder de l’Executiu, que ha coincidit amb el seu homòleg català en la necessitat d’un pacte de rendes per repartir els costos de l’escalada de la inflació entre empreses i treballadors. Pacte que, una vegada fracassat aquest any l’acord salarial entre patronal i sindicats, se circumscriurà a les mesures que ha aprovat i prorrogat el Govern en el seu últim Consell de Ministres, segons s’ha referit Sánchez.

El president de la patronal de les pimes catalanes, Antoni Cañete, ha aprofitat la presència del líder de l’Executiu per demanar-li una cadira a la taula on es negocien reformes com la laboral o de les pensions. «No tancarem la Transició fins que les pimes estiguem amb veu pròpia a les taules del diàleg social», ha declarat. Una reivindicació d’enfrontar de tu a tu amb la CEOE que de moment no ha sigut atesa des del Govern i que ha portat el cas a l’Audiència Nacional, on està en tràmit.

Guardons per a 12 pimes

La gala d’entrega dels premis Pimec ha guardonat 12 autònoms i pimes per la seva destacada aportació durant el 2022. L’escriptora Empar Moliner s’ha emportat el reconeixement als autònoms persones físiques; la Federació Catalana de Perruqueria i Bellesa, en la categoria de comerç; l’Associació de Professionals de l’Audiovisual de Catalunya, en la categoria d’associació empresarial; al grup de residències La Vostra Llar Residencial i la indústria Papelmatic, han compartit premi en la categoria de ‘valors’.

La patronal de les petites i mitjanes empreses també ha premiat l’empresa de comercialització de peces de bany sostenibles Bemyswim, en la categoria de ‘segona oportunitat’; el grup especialitzat en tecnologia 4.0 Ingroup, en la categoria ‘Joves’; el gimnàs Triops ha rebut el premi a la qualitat lingüística empresarial i la tèxtil Yerse el de la projecció empresarial catalana; el fabricant de fermentat de kombucha Mün Ferments, en la categoria de microempresa; al fabricant de palets biodegradables Sorbos, en la categoria de petita empresa; el dissenyador de spas Iberspa, en la categoria de mitjana empresa.