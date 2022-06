El Govern espanyol va aprovar ahir en un Consell de Ministres extraordinari un decret llei que amb un nou pla de lluita contra els efectes de la inflació que prorroga fins al 31 de desembre les mesures ja adoptades al març i n’incorpora de noves, com un xec únic de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats, segons va anunciar el president Pedro Sánchez en roda de premsa. A la xarxa social Twitter, la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, va aclarir després que aquesta ajuda arribarà a les famílies amb ingressos anuals de fins a 14.000 euros.

Entre les novetats anunciades s’hi inclou una bonificació del 30% dels abonaments transport d’autobusos urbans i dels trens de rodalies (la bonificació serà del 50% en el cas dels abonaments de Renfe, estatals) a partir de l’1 de setembre, així com la decisió d’un proper impost sobre els beneficis extraordinaris obtinguts el 2022 per les energètiques. El decret incorpora, a més, la rebaixa de l’IVA elèctric del 10% al 5% i la pujada del 15% de les pensions no contributives d’invalidesa i jubilació fins a final d’any.

El nou pla presentat per Sánchez tindrà un impacte pressupostari de més de 9.000 milions d’euros, segons va estimar el president, resultat de les mesures que suposaran una despesa més gran «per protegir famílies, classes treballadores i sectors específics» (uns 5.500 milions ) i de les noves rebaixes fiscals (uns 3.600 milions), entre les quals s’inclou la retallada del 10% al 5% de l’IVA sobre la factura elèctrica fins al 31 de desembre i la pròrroga dels anteriors.

Aquest nou pla, sumat al de març (amb ajudes per 6.000 milions) hauria de servir, segons el president del Govern per evitar que la inflació sigui 3,5 punts més alta que en absència de tots dos. «Si aquestes mesures no existissin, la inflació s’acostaria als 14 o als 15 punts», va dir Sánchez. L’esforç pressupostari d’ambdós paquets s’estima en uns 15.000 milions - «una mica més que un punt de PIB», segons Sánchez- al que caldria afegir 10.000 milions més en crèdits ICO per a les empreses.

Impost a les energètiques

A més, el president va anunciar «un nou impost» sobre els beneficis extraordinaris de les empreses energètiques que serà exigible a partir de gener de 2023. El disseny d’aquest nou impost, sobre el qual no va avançar cap detall, s’incorporarà a una proposició de llei que els grups socialista i d’Unides Podem presentarà al Congrés dels Diputats «en les properes setmanes». L’objectiu, va explicar, és «garantir un repartiment just de les càrregues» que provoca l’elevat nivell dels preus energètics. «No és possible que alguns surtin beneficiats a costa del sacrifici de les majories», va etzibar.

Després de la roda de premsa del president, des del mateix Govern es va aclarir que la idea és fixar la meritació de l’impost el 31 de desembre del 2022. Per tant, «el nou impost seria exigible a partir de l’1 de gener del 2023 , però sí que afectaria l’exercici 2022».

El pla presentat per Sánchez inclou una reducció del 50% dels abonaments de transport prestats per l’Estat i d’un 30% de tots aquells abonaments que siguin gestionats per les comunitats autònomes i els ajuntaments. El president del Govern va anunciar que l’Executiu de coalició sufragarà aquesta mesura des de l’1 de setembre i fins al 31 de desembre d’aquest mateix any.

Sánchez va explicar que el Govern posarà els recursos necessaris per rebaixar els abonaments mensuals o qualsevol títol de transport gestionat per l’Estat un 50%. En aquest sentit, va posar com a exemple els abonaments de Renfe. A més, sobre el transport que està a les mans de les comunitats autònomes i els ajuntaments l’Executiu aportarà la quantia necessària per reduir-los en un 30%. Tot i això, les autonomies i les entitats locals podran completar aquesta reducció fins a elevar-la al 50%.

L’Executiu de coalició va aprovar en Consell de Ministres mesures econòmiques i socials per fer front a les conseqüències econòmiques de la invasió d’Ucraïna i l’alça de la inflació . Segons ha explicat el mateix Sánchez, aquest nou paquet suposa una despesa superior als 9.000 milions d’euros i confien que serveixi per frenar la inflació en 3,5 punts percentuals.