«Arribarà una segona vaga», va alertar el 2 d’abril el president de la Plataforma per a la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, Manuel Hernández. Ho va dir després de suspendre «temporalment» les aturades que mantenia el sector després de 20 dies de protestes a tot Espanya. Després de 83 dies de calma, l’agrupació d’empresaris i autònoms consultarà aquest diumenge en totes les seves delegacions provincials als seus associats si reprenen les mobilitzacions.

Des que la plataforma de transportistes va cedir, el preu del combustible ha batut el seu rècord històric, malgrat el descompte de 20 cèntims per litre acordat pel Govern, que acaba el 30 de juny. Els preus i la inflació continuen disparats per la guerra a Ucraïna i els tipus d’interès han tornat a l’arena després d’anys en negatiu.

La Plataforma Nacional assegura que representa el 85% del sector. En cas que la consulta sigui afirmativa,la reactivació de les aturades tindria lloc al juliol. El dia encara s’ha de decidir, tot i que l’agrupació n’ha posat un sobre la taula: marca el 30 de juny com a data límit perquè el Govern de Sánchez doni resposta a les seves reivindicacions.

Paquet d’ajudes de 1.000 milions

L’Executiu i els transportistes van arribar a un acord el 25 de març amb un paquet de mesures de 1.000 milions d’euros que incloïa la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible, ajudes directes i una ampliació del termini de venciment dels crèdits ICO, així com una nova línia de crèdits. Però el sector vol més millores.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc de l’aturada que va tenir lloc al març, es va comprometre a aprovar una llei que prohibeixi treballar a pèrdues, basant-se en els principis de la ja existent llei de cadena l’alimentària, abans del dia 30 de juliol, de manera que el Govern encara tindria un mes per moure fitxa.

Llei que prohibeixi treballar a pèrdues

En qualsevol cas, des del sector expliquen que la decisió de treballar a pèrdues recau sobre cadascuna de les empreses transportistes que decideixen fer un servei a un client per un preu ja pactat. Però la competència entre les empreses i els autònoms fa que s’acceptin comandes que, amb els actuals preus dels carburants, no siguin rendibles.

Al desembre, el sector, representat en el Comitè Nacional del Transport per Carretera (CNTC), òrgan legítim d’interlocució amb el Govern, ja va aconseguir una sèrie de mesures a l’anunciar la convocatòria d’una aturada que finalment no es va produir després d’obtenir resposta a les seves reivindicacions.

Precisament, una d’aquestes mesures era una clàusula de revisió de preus perquè, en el cas que pugin els costos dels carburants, el preu addicional es pugui traslladar als seus clients. També es va prohibir que la càrrega i descàrrega la facin els camioners, es va reforçar la inspecció, es va reduir a una hora els temps d’espera i es van assignar 20 milions d’euros a crear àrees de descans segures a les carreteres.

Jubilació als 60 anys

Per això, el CNTC no va participar en l’aturada convocada per Plataforma Nacional al març, que reivindicava mesures com limitar la presència d’empreses estrangeres en territori nacional o la jubilació als 60 anys i l’anticipada als 58 anys, malgrat que és una associació d’empresaris, no de treballadors.

Per aquesta raó es denomina aturada patronal, no vaga, i per això també els assalariats no poden deixar de treballar, sinó que és l’empresa qui decideix si parar no, a menys que els piquets (un dret reconegut en cas de vag,a però no d’aturada) punxin les rodes dels camions que condueixen els assalariats, com va passar al març.

Altres reivindicacions de la plataforma van ser ateses al març gràcies a la interlocució del CNTC amb el ministeri i a la gran pressió que va produir l’aturada, com la devolució del «gasoil professional» de forma mensual i no trimestral, com fins ara, els 1.000 milions d’euros en ajudes o els 20 cèntims de descompte en la gasolina.

Més enllà de les demandes del col·lectiu, Plataforma Nacional vol canalitzar les tensions que hi ha actualment en el sector, preocupat per la contínua alça del preu dels carburants, que cada dia bat nous rècords històrics per l’impacte de la guerra a Ucraïna i la dependència de Rússia en matèria energètica.

Crida a la unitat del sector

Davant la consulta que tindrà lloc diumenge, el president de la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM), l’organització empresarial més gran amb representació en el CNTC, Ovidio de la Roza, ha cridat a la unitat del sector en una carta difosa als seus associats.

«Aquells que no pertanyen al sector o que no han sigut conscients del que hem viscut amb els últims Governs, no tindran en compte que durant anys el CNTC ha reclamat al llavors Ministeri de Foment mesures clau perquè les nostres empreses tiressin endavant i, tanmateix, la resposta sempre era la mateixa: ens ignoraven i ens menystenien», comença la missiva.

Posteriorment, assegura que en les seves trobades amb el ministre José Luis Ábalos es va tenir un «halo d’esperança» que després es va trencar per l’amenaça dels peatges i «la falta de compromís», per la qual cosa es va decidir llançar l’envit el desembre de 2021, amb la qual cosa es va aconseguir avançar en un acord «històric» per al sector.

Ara, creu que totes aquestes mesures han quedat eclipsades per una etapa «més àrdua» desencadenada per la inflació, però no creu que parar els camions sigui la solució: «Acabaríem amb més perdudes i perjudicant la societat que tant ens necessita».

Per tot això, demana tirar endavant posant en marxa les mesures aconseguides, fent ús de la clàusula de revisió de preus i dir «no» als clients que es neguin a pagar un preu just. «Sé que no és fàcil, que sempre ens sotgen els dubtes i les pors, però si ho fem empenyent junts, ho aconseguirem», conclou De la Roza.