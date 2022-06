La vaga de tripulants de cabina de Ryanair, convocada pels sindicats USOC i Sitcpla per aquest cap de setmana llarg de Sant Joan, ha començat aquest divendres simultàniament a totes les bases de la companyia a Espanya. A l’aeroport de Girona, on estava previst garantir el 53% dels vols, només se’n cancel·larà un amb destí a Brussel·les dels quinze programats. Pau Ibarzabal, membre de l’executiva del sindicat USOC, lamenta que la companyia no ha respectat els serveis mínims i no s'ha pogut "exercir el dret a vaga, que és constitucional". Només els tripulants de cabina que no havien de treballar o que estan de guàrdia han estat presencialment a la terminal per reclamar un nou conveni i exigir a l'empresa que compleixi la legislació vigent.