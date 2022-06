Vilafant avança cap a la sostenibilitat amb la creació d’una comunitat energètica

Vilafant vol apostar per la creació d’una comunitat energètica per avançar en la transició energètica a escala local, i apostar així per les energies renovables. En concret, està previst que es desplegui un sistema de generació fotovoltaic a la teulada de l’escola Les Mèlies, de tal forma que reparteixi energia als veïns de la zona del Camp dels Enginyers.

«Amb aquesta instal·lació ampliable, es donarà energia a aquest centre escolar. Ara bé, l’energia sobrant, que són 30 kilowatts a l’any, es pot repartir amb els veïns que viuen a un radi de 500 metres, que són les persones que resideixen a la zona del Camp dels Enginyers i l’Arengada», explica Consol Cantenys, alcaldessa de Vilafant. Val a dir que la instal·lació de la comunitat energètica ja està adjudicada, i s’efectuarà aquest estiu. «Així, al setembre o a l’octubre, segurament la podrem posar en marxa», subratlla Cantenys.

Alhora, el termini de sol·licitud per formar part de la comunitat energètica ja està obert, i finalitzarà el 8 de juliol. A partir d’aquí, els vilafantencs seleccionats podran accedir als serveis d’aquesta comunitat, que tindran un cost menor del de la factura energètica convencional. «Es calcula que hi haurà un estalvi monetari important», assegura l’alcaldessa, Consol Cantenys, que també afirma que amb aquesta iniciativa «es podrà estalviar més de la meitat del que es paga a una companyia elèctrica». Cal destacar, però, que el primer any, formar part de la comunitat energètica no tindrà cap cost, i serà a partir del 2024 que es bonificaran les tarifes establertes segons els dos tipus de quota existents, la d’1 kilowatt, i la de 0,5 kilowatts.

Pas cap a la transició energètica

Aquesta és una proposta pionera a Vilafant, amb un impacte ambiental i socioeconòmic positiu per al municipi. «Vol ser una primera aportació a escala local per la transició energètica amb l’objectiu d’avançar», diu Cantenys. En aquest sentit, afegeix que el projecte vol seguir una línia «sostenible i d’autoabastament», la qual cosa permetrà gaudir d’una «energia a cost rebaixat i produïda aquí, de tal manera que es deixarà de dependre de les grans elèctriques».

La comunitat energètica que s’instal·larà a l’escola de Les Mèlies de Vilafant serà la primera. No obstant això, no serà la darrera. «Volem apostar per fer-ne una altra al pavelló municipal», declara Consol Cantenys. A la vegada, es planteja instal·lar-ne més a altres equipaments locals.

Una proposta ben rebuda pels vilafantencs

Per tal de donar a conèixer el projecte, el dia 16 de juny es va fer una xerrada informativa per al veïnatge del Camp dels Enginyers per parlar de la primera comunitat energètica de Vilafant. El col·loqui va tenir lloc al Centre Cívic de Les Mèlies a les vuit del vespre, i va tenir molta afluència de veïns i veïnes que tenien interès per conèixer les oportunitats que pot generar aquesta iniciativa al municipi, i descobrir de primera mà els detalls de la comunitat energètica.